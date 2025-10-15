Lefkoşa’da bir şahıstan 14 bin TL’ye aldıkları 28 gram uyuşturucuyu Yiğitler Burcu Parkı’na saklayan ve 2 Ekim’de ihbar üzerine yakalanan M.B. ile Ş.N., dün yeniden mahkemeye çıka-rıldı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere kişi başı 35 bin TL nakit teminatla serbest bırakıldı.

Olguları aktaran polis memuru; 2 Ekim 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında Narkotik ve Ka-çakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne gelen bir ihbarda, Yiğitler Burcu’nda teller ile surlar arasında gizlenmiş siyah bir poşet olduğunun öğrenildiğini belirtti.

Polis, bölgeye gidilerek pusu görevine başlandığını, saat 19.50’de M.B.’nin söz konusu poşeti saklandığı yerden alarak park alanında yürümeye başladığı sırada suçüstü yakalandığını söyle-di.

Polis, yapılan kontrolde poşet içerisinde yaklaşık 23 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuştu-rucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının sorgusunda maddeyi aranan bir şahıstan 14 bin TL karşılığında satın aldığını Ş.N. ile birlikte Yiğitler Burcu’na götürüp sakladıklarını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, M.B.’nin ayrıca uyuşturucunun bir kısmını kendisinin kullanacağını, bir kısmını ise müşteri bulması ha-linde satmayı planladığını söylediğini belirtildi.

Olayla bağlantılı diğer zanlının da aynı gün Alayköy’de tespit edilerek tutuklandığını kayde-den polis, Ş.N.’nin ifadesinde, uyuşturucunun diğer zanlının isteği üzerine saklandığını kabul ettiğini aktardı. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların 35’er bin TL nakit teminat yatırmasına, ikişer kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.