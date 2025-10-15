Alkol ve uyuşturucu etkisi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta meydana gelen olayda alkol aldıktan sonra nişanlısıyla tartışan, 26 yaşındaki genç kadını darp eden, ev arkadaşının silahıyla tehditler savuran sanık Hakan Gürbüzcan 3 yıl hapse mahkum edildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf, kokain tasarrufu, vahim zarar, şiddet tehdidi ve darp” suçlarından yargılanan Gürbüzcan’ın olay esnasında 246 promil alkollü olduğu, ayrıca kanında kokain tespit edildiği açıklandı.

Kararı okuyan yargıç; 8 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda sanığın Haspolat’ta kiracı olarak kaldığı evde alkol aldıktan sonra nişanlısı ile tartıştığını belirtti. Yargıç, tartışmanın büyümesi üzerine Gürbüzcan’ın nişanlısının yüzüne vurarak darp ettiğini, dudağını ısırdığını ve kaşında kesi oluşmasına neden olduğunu aktardı.

Arkadaşının silahıyla tehdit yağdırdı

Ağır ceza yargıcı, kavga sırasında sanığın uyumakta olan ev arkadaşı S.Y.’ye ait ruhsatlı silahı aldığını, nişanlısının durumu fark ederek S.Y.’yi uyandırdığını söyledi. Yargıç, S.Y.’nin silahın boş olduğunu bildiği için sanığa müdahale ederek silahı elinden aldığını belirtti. Yargıç, sanığın bu esnada S.Y.’ye yönelik şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Olayın ardından yapılan şikayet üzerine sanık Gürbüzcan’ın karakola celp edildiğini aktaran yargıç, yapılan testte 246 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini, ayrıca kan testinde kokain türü uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı. Yargıç, Gürbüzcan’ın soruşturma süresince 11 Ekim’e kadar tutuklu kaldıktan sonra, yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu statüsünde cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Kanında kokain tespit edildi

Yargıç, sanığın ev arkadaşına ait silahı alarak “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf” suçunu işlediğini, nişanlısını darp ederek “vahim zarar” suçunu oluşturduğunu, ayrıca “şiddet tehdidi” ve “kokain tasarrufu” suçlarından da mahkûm edildiğini kaydetti.

Ağır ceza yargıcı, sanığın suçlarının toplumda huzursuzluk yaratan, endişe ve korkuya neden olan nitelikte olduğuna dikkat çekti. Yargıç “Sanığın alkol alması kendi iradesiyle gerçekleşmiştir. Bu durum, davranışlarını kontrol edememesine gerekçe olamaz. Aksine, toplum huzurunu bozan bu tür olaylarda caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi zorunludur” ifadelerini kullandı.

Yargıç, sanığın genç yaşta olmasını, sabıkasız oluşunu ve olayda kullanılan silahın ateşlenmemiş olmasını lehine değerlendirerek bu unsurları hafifletici neden olarak dikkate aldı. Yargıç; ancak işlenen suçların ağırlığı ve kamu düzenine verdiği zararı göz önünde bulundurarak sanığı 3 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

