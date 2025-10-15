Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi’nde “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”nin oy çokluğuyla kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Yarım asırdır sonuç vermeyen federasyon modeli artık tükenmiştir" dedi.
Yılmaz, “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”nin oy çokluğuyla kabul edilmesine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Cevdet Yılmaz, “Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtan önemli bir adım KKTC Cumhuriyet Meclis’inde atıldı. Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm ilkesini esas alan karar önerisinin oy çokluğuyla kabul edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Bu karar, Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliğini, kimliğini ve geleceğini koruma kararlılığının güçlü bir tezahürüdür” açıklamasını yapan Yılmaz, şöyle devam etti:
“Yarım asırdır sonuç vermeyen federasyon modeli artık tükenmiştir. Adada gerçekçi, sürdürülebilir ve adil bir çözüm ancak iki egemen, eşit devlet temelinde mümkündür. Bu tarihi kararda iradesini iki devletli çözüm yönünde ortaya koyan tüm milletvekillerimizi kutluyor; Kıbrıs Türk halkının geleceği, huzuru ve onuru adına gösterdikleri bu duruş için teşekkür ediyoruz. Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü’nün, kendi kararlarını alma ve geleceğini belirleme iradesine desteğimiz sürecektir.”
‘Federasyon modeli artık tükendi’
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı
Akdeniz - 2 saat Önce
Kendileri çalar kendileri söylerler...Bir takım harami tutmuşlar ipin ucundan bırakmak istemiyorlar..AKP güruhu da bunlara destek ver,iyor...Kim siker yalova kaymakamını hesabı kendi başlarına oyun oynuyorlar zavallılar..Bütün hikaye Türkiyenin kktc denen bu kara parçasının üstüne çökmek.Her türlü cambazlık,her türlü hukuksuzluk,her türlü yalan dolan serbest..Dünya bunları görüyor ve biliyor..Gün gelecek bu yapılanları hepsini kafanıza giyeceksiniz..Dünyada yalnız değilsiniz ve kimse uyumuyor..Tatar gibi bir anormali,Juju Ünal gibi bir mandirga eşşeği cahili piyon yaptılar arkasından gidiyorlar.Ama esas olan bunların arkasından giden,bunlara oy verenlerdir eşşek olanlar..
Doğru Söz - 5 dakika Önce
Ne Meclisi. Erdoğan 'ın kukla hükümetinin kendi kararı. Basit salt çoğunlukla böyle bir karar kabul edilemez. Böyle bir karar ya referandum ya da tüm meclisin oy birliği ile kabul edilebilir. Tabii kendi aramızda.
AKP pisliği ortalığı karıştıran olarak kendi ülkenizin başını da daha fazla dertlere sokacaksınız..Bu belli olan bişey..Sen a be at hırsızı kılıklı Cevdet,garantör ülke olarak bunları söyler bunları yaparsan dünya da sana gün gelir cevabını verir..Esas maksadınız Kıbrısın üzerine çökmektir biliyoruz..Ama burayı yedirmezler size buna emin ol...