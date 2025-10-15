‘Federasyon modeli artık tükendi’

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi’nde “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”nin oy çokluğuyla kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Yarım asırdır sonuç vermeyen federasyon modeli artık tükenmiştir" dedi.

Yılmaz, “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”nin oy çokluğuyla kabul edilmesine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz, “Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtan önemli bir adım KKTC Cumhuriyet Meclis’inde atıldı. Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm ilkesini esas alan karar önerisinin oy çokluğuyla kabul edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu karar, Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliğini, kimliğini ve geleceğini koruma kararlılığının güçlü bir tezahürüdür” açıklamasını yapan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Yarım asırdır sonuç vermeyen federasyon modeli artık tükenmiştir. Adada gerçekçi, sürdürülebilir ve adil bir çözüm ancak iki egemen, eşit devlet temelinde mümkündür. Bu tarihi kararda iradesini iki devletli çözüm yönünde ortaya koyan tüm milletvekillerimizi kutluyor; Kıbrıs Türk halkının geleceği, huzuru ve onuru adına gösterdikleri bu duruş için teşekkür ediyoruz. Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü’nün, kendi kararlarını alma ve geleceğini belirleme iradesine desteğimiz sürecektir.”



Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025, 02:05