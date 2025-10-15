Aranan şahıs var 

Alayköy’de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ziraatı ve tasarrufu yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan B.A.Y.(E-19) ile H.G.(E-18) dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların evlerinde bulunan hintkeneviri bitkisini Temmuz ayında ekip, bakımını yaptıklarını itiraf ettikleri açıklandı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 6 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 10 Ekim 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlıların Alayköy’deki ikametgahlarında yapılan aramada suçüstü yakalandıklarını belirtti.

Polis, yapılan aramada zanlıların tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tütünle karışık uyuşturucu içerdiği düşünülen bir adet ucu yanık sarma sigara ile iki ayrı saksı içerisinde, yaklaşık 30 ve 40 santimetre boylarında iki kök hintkeneviri bitkisinin bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis memuru; zanlıların verdikleri ifadelerde, söz konusu maddeleri 7 Ekim’de temin ettiklerini, bitkileri ise Temmuz 2025’te ektiklerini, bakımını yaptıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini; analize gönderilen emare maddelerle ilgili rapor beklendiğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025, 02:01