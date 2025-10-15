Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen Darbe Operasyonu sonucunda 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 8 adet uyuşturuculu mantar ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.S., A.A. ve E.E.S. tutuklandı. Zanlılar dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Buse Sennaroğlu; 13 Ekim saat 21.30 sıralarında, İskele’de bir sitede devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, park alanında bir araçta bulunan O.S.’nin üzerinde ve araçta arama gerçekleştirdiğini ve toplam 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiğini açıkladı. Polis, zanlının, uyuşturucu maddeyi A.A.’dan aldığını söylemesi üzerine, söz konusu adrese gidildiğini ve park alanında tespit edilen zanlı A.A.’nın aracında yapılan aramada 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının, O.S. ve E.E.S.’ye uyuşturucu madde verdiğini itiraf etmesi üzerine zanlı E.E.S.’nin de evine baskın yapıldığını bildirdi.



Evinde uyuşturuculu mantarlar bulundu

Zanlı E.E.S.’nin, İskele’de bulunan evinde gerçekleştirilen aramalarda, 39 gram hintkeneviri ve 8 adet uyuşturuculu mantar ele geçirdiklerini aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

