Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Zeki Çeler, Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ile ortaklaşmak adına kendisine ve MYK’ya tam yetki verdiğini açıkladı.

Gece geç saatlere kadar süren Parti Meclisi toplantısının ardından basına konuşan Çeler, “TDP, her zaman olduğu gibi yine halkının yanında olduğunu göstermiştir. Bugün aldığımız karar, toplumumuzun aydınlık yarınlara ulaşması için atılmış önemli bir adımdır” dedi. Çeler, küresel gelişmelerin yanı sıra ülkede yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasi buhrana dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun hayati önem taşıdığını vurguladı. “TDP geçmişte olduğu gibi bugün de fikirleriyle, kadrolarıyla ve deneyimiyle bu sürece katkı koymaya hazırdır. Parti Meclisimiz, CTP ve Tufan Erhürman ile ortaklaşma yönünde bana tam yetki vermiştir. Hedefimiz, en ideal koşullarda seçim birlikteliğini tesis etmektir,” ifadelerini kullandı. Zeki Çeler açıklamasında, “Toplumun sürekli kaybeden değil, artık kazanan taraf olması gerekiyor. Seçim sonrasında da adamıza çözüm gelmesi için mücadelemiz sürecektir,” dedi. TDP’nin farklılıklarını, özerkliğini ve rengini koruyarak bu sürece katkı sunacağını belirten Çeler, barış ve çözüm yanlılarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının ne siyasi partiler ne de bireyler açısından bölünme lüksü olmadığını belirten Çeler, “Geçmişe takılı kalmadan, ondan ders çıkararak halkımızla birlikte aydınlık yarınları kuracağız. TDP, halkının sesine kulak verdiğini bir kez daha ispatlamıştır,” diyerek sözlerini tamamladı.

Erhürman, TDP'ye teşekkür etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, kendisine destek kararı alan TDP Parti Meclisi’ne sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tufan Erhürman, “TDP Parti Meclisi'nin aldığı karar için, başta Genel Başkan sevgili Zeki Çeler, Lefkoşa Belediye Başkanı sevgili Mehmet Harmancı ve TDP adına bu süreçte emek veren tüm arkadaşlar olmak üzere, TDP Parti Meclisi'ne ve tüm TDP camiasına teşekkür ederim. Halkımızla birlikte, hep birlikte kazanacak, halkımızla birlikte, hep birlikte yöneteceğiz...” ifadelerini kullandı.