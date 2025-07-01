Komite yeniden görüşecek

Meclis Genel Kurulu’nda dün ele alınan Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi komiteye geri çekildi. Meclis’te konuşan Başbakan Ünal Üstel; oyların heba olmaması için karma oyun kaldırılması gerektiğini belirtti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da karma oyun kaldırılmasına karşı olmadığını söyledi.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu öneri üzerine ilk sözü alarak, karma oyun kaldırılmasının söz konusu olduğunu ifade ederek, konunun diğer partilerle de istişare edildiğini belirtti. Murat edilen partiye vurulacak mührün altındaki tercihin değil karma oy düzenlemesinin kaldırılması olduğunu ifade eden Hasipoğlu, dünyanın hiçbir yerinde karma oy uygulaması olmadığını belirtti. Hasipoğlu, son seçimlerde 14 bin oyun karmadan dolayı yandığını dile getirdi. Muhalefetten “acele tavır”, “şeker suya mı düştü?” eleştirisi aldıklarını ifade eden Hasipoğlu, buna karşılık yapılan yanlışın düzeltileceği yanıtını verdiklerini söyledi. Bu öneriyi üç sene önce Meclis’in gündemine getirdiğini belirten Hasipoğlu, önerinin, komiteden önce partilerle görüşüldüğünü kaydetti ve muhalefetten de olumlu görüş olduklarını söyledi.

“Hata oranı çok arttı”

Başbakan Ünal Üstel ise Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın uzun zamandır üzerinde çalışılması gereken bir yasa olduğunu belirtti. Seçim sistemi değiştikten ve bölgeler ada geneli olduktan sonra hata oranının çok arttığını vurgulayan Üstel, yasanın güncellenmesi düşüncesinde olduklarını söyledi. Birinci seçimde karma oyların yüzde 40’ının, ikinci seçimde yüzde 60’ının yandığını ifade eden Üstel, konuyla ilgili YSK ile de istişarelerde bulunduklarını belirtti. Oyların heba olmaması için karma oyun kaldırılması gerektiğini belirten Üstel, “Bu bir adımdır” dedi. Üstel, “Geçirelim bunu. Daha sonra Ad-Hoc Komite kurarak, yasayı masaya yatıralım, barajı da yükseltelim, bölgeleri de konuşalım” diye konuştu. Üstel, değişiklikle daha çok istikrarlı hükümet kurulacağı inancında olduklarını da dile getirdi.

“CTP karşı değil”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, yasa önerisinin 20 Mart’ta komiteden geçtiğini ifade ederek, CTP’li üyelerin karma oyun kaldırılmasına karşı olmadığını, katılımcılık ilkesine dikkat çektiğini söyledi. 20 Mart’tan bugüne üç ay geçtiğine işaret eden Erhürman, karmanın kalkmasıyla ilgili bir sorunları olmadığını kaydetti. Erhürman, “20 Mart’tan geçen yasa önerisini neden bugün getirdiniz?” sorusunu sordu. UBP Milletvekili Hasipoğlu yerinden söz alarak, komite aşamasına gelmeden önerinin CTP’ye verildiğini belirtti. “Her beceremediğiniz işi CTP’ye mi ciro edeceksiniz” diye soran Erhürman, “Lütfen artık oyunlardan vazgeçelim. Samimiyetimizle meclis çalışmalarına katkı koyuyoruz ama ilkelerimizden ödün vermeden” dedi.

Yeniden değerlendirme yapılacak

Ardından Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk söz alarak, yasa önerisinin yeniden değerlendirilmek üzere komiteye geri çekilmesini önerdi. Öneri, oy birliğiyle kabul edildi.