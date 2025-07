‘Her zaman yanımızda’

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi (LIBE) Daimi Raportörü, Milletvekili FrançoisXavier Bellamy ve AB milletvekillerinin, askeri makamları "suçlayıcı ve gerçek dışı" açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Müftüzade, politize söylemlerin kayıpların bulunmasına fayda sağlamadığını belirterek, askeri otoritenin kayıp ailelerini düşünerek her konuda komiteye destek verdiğini belirtti.

Müftüzade yaptığı yazılı açıklamada, LİBE'nin 24 Haziran tarihinde Kıbrıslı Türk ve Rum sivil toplum örgütlerini konuşma yapmaları için Avrupa Parlamentosu’na davet ettiğini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından LIBE Daimî Raportörü, Milletvekili FrançoisXavier Bellamy ve AB Milletvekillerinin, askeri makamları suçlayıcı ve gerçek dışı açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Müftüzade, KŞK’nın insancıl görevi doğrultusunda bu tür politize söylemlerin kayıpların bulunmasına fayda sağlamadığını vurguladı.

KŞK’nın raporlara ve gerçeklere dayalı veriler üzerinden askeri bölgelerde kazılacak yerlerin her iki ofis tarafından birlikte değerlendirildikten sonra, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Üye kararıyla Askeri Bölge Listesine eklendiğini kaydeden Müftüzade, şöyle devam etti:

“Ayrıca her yıl onaylanan 10 yerin kazısı bitmediği takdirde, yıl bitse dahi onaylı kazı yerlerinin kazı süreci bir sonraki yıl tüm liste tamamlanana kadar kazılmaya devam edilmektedir.”

Toplam 179 kişi kimliklendirildi

KŞK’nın istatistiksel verileri doğrultusunda, askeri arşivlerde yer alan ve gömü yerlerinin tespit edilmesine imkân sunan 1974 yılı hava fotoğraflarının incelenmesinin yıllardır devam ettiğini belirten Müftüzade, şu bilgileri paylaştı:

“KKTC genelinde GKRY’nin talep ettiği yerler dahil toplam 179 bölge 330 farklı noktada incelenmiş, askeri bölgeler içerisinde 119 kazı gerçekleştirilmiş, 203 bireye ulaşılmış ve toplam 179 kişi kimliklendirilmiştir.”

Müftüzade, askeri otoritelerin genel tavrının her daim kayıp ailelerini düşünerek, KŞK’ya her konuda destek vermek olduğunun altını çizdi.