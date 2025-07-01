Dünya rekoru

Lefkoşa ve Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemelerinin kapanış oturumunda trafikle ilgili bilgiler de aktarıldı. Lefkoşa’da 18 Eylül 2023 ile 27 Haziran 2025 döneminde 63 bin kişiye trafik cezası kesildi.

Lefkoşa Adli Şube Amiri, Polis Müdür Muavini Erkut Efendi, yalnızca Lefkoşa bölgesinde 18 Eylül 2023 - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında 17 bin 85 trafik kazası meydana geldiğini, bunların 17’sinin ölümle, 436’sının ise yaralanmayla sonuçlandığını açıkladı.

Efendi, 2023 yılında 3 ölümlü kaza, 2024 yılında, 10 ölümlü kaza 2025’in ilk yarısında 4 ölümlü kaza meydana geldiğini söyledi.

Efendi’nin mahkemede aktardığı bilgilere göre; Lefkoşa kaza sınırlarında sadece 2023’ün son çeyreği ile 2024 yılı boyunca toplam 19 bin 575, 2025’in ilk 6 ayında ise 2 bin 477 trafik dosyası tanzim edildi. Böylece toplamda 22 bin 52 dosya, ilgili birimlerde işlem gördü. Bunların yanında 18 Eylül 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan trafik kontrollerinde 312’si alkollü araç kullanma toplam 9 bin 943 trafik suçu rapor edildi. 2024 yılında toplam 39 bin 900 kişi muhtelif trafik suçlarından rapor edilirken, bu sayının 686’sı alkollü araç kullanma suçu olarak kayda geçti. 2025 yılında ise 180 kişi alkollü araç kullanma suçundan olmak üzere toplam 17 bin 330 kişi muhtelif trafik suçlarından rapor edildi. Yani toplamda 18 Eylül 2023-27 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik suçu işlediği tespit edilen 67 bin 173 kişi rapor edildi. 67 bin 173 kişiden bin 179’i alkollü araç kullanma suçunu işledi.

Güzelyurt’ta 8 bin 902 trafik dosyası düzenlendi

Polis Müdür Muavini Osman Kayabaşı ise 18 Eylül 2023 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Güzelyurt’ta 8 bin 902 trafik dosyası düzenlendiğini belirtti.

Gazimağusa Polis Müdür Yardımcısı Hüseyin Kafa, Gazimağusa Bölgesi’nde, 2 bin 473, İskele’de ise bin 978 tane trafik dosyası tanzim ettiklerini açıkladı.