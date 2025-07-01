Rakamlar ürkütücü

Suna ERDEN-Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa ve Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemeleri, 2024-2025 adli yılının kapanış oturumlarında, dikkat çeken rakamları paylaştı. Suç oranlarındaki ciddi artış mahkemelerin ve polisin üzerindeki yükü gözler önüne serdi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 2024-2025 adli yılında toplam 331 davayı karara bağladı. Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in verdiği bilgiye göre; ağır cezaya sevk edilmeyi bekleyen 374 dosya daha var.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi ise 2024-2025 adli yılında 246 davayı sonuçlandırdı. Bu rakamın 192’si Gazimağusa, 54’ü İskele bölgesine ait. Savcı Serhan Bundak, bu sayının rekor seviyede olduğunu belirtirken, ilk sırada 95 dosya ile uyuşturucunun yer aldığını ifade etti. Bunu 45 evrak ve çek sahteleme, 20 ateşli silah, 5 cinsel tecavüz davası izledi.

Lefkoşa’da bu adli yılda 331 dosya tamamlandı

Lefkoşa ve Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemeleri 2024-2025 adli yılı kapanışını gerçekleştirdi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyeti huzurundaki kapanış oturumunda Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, Polis Müdür Muavini Osman Kayabaşı, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi Müfettiş Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi. Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, 2023-2024 adli yılda 259, 2024-2025 adli yılda ise 331 dosya olmak üzere 2 yılda 590 dosyanın sonuçlandırıldığını belirtti. İldeniz, 159 dosyanın yeni adli yıla kaldığını ifade ederek, ayrıca ağır cezaya havale edilmeyi bekleyen 374 ağır ceza dosyası olduğunu açıkladı.

Son6 ayda 475 ağır suç, 3127 basit suç rapor edildi

Savcı İdeniz’in ardından Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi mahkemeye bilgi aktardı. Efendi, 18 Eylül 2023 tarihinden 31 Aralık 2024’e kadar bin 686 ağır suç, bin 429 basit suçlardan dosya tazmin edildiğini açıkladı. Efendi, 2025 yılında 1 Ocak’tan 27 Haziran’a kadar geçen 6 aylık sürede ise 475 ağır suç, 3127 basit suçlardan dosya tazmin edildiğini belirtti.

Son 6 ayda Lefkoşa bölgesinde suç işleyen ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilen kişi sayısının 114 olduğunu açıklayan Efendi, “bu 114 kişiden 6’sı askeri bölgelerle ilgili suçlar, biri vahim zarar, 2’si ağır yaralama, 37’si uyuşturucu, 4’ü hırsızlık, 8’i katillik, 11’i ev ve dükkan açma, biri çocuğun cinsel istismarı, 2’si tecavüz, biri cinsel saldırı, 4’ü evrak sahteleme, biri mahkeme emrine riayetsizlik, biri suç gelirlerini aklama, biri dolandırıcılık, 2’si ateşli silah yasasına aykırı hareket, biri ateşli silah yasası, biri özel hayatının gizliliğini ihlal, 2’si başkasının kimliğine bürünme suçlarını işledi”dedi.

Uyuşturucu, hırsızlık ve cinsel suçlar arttı

Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, suç türleriyle ilgili verdiği detaylarda özellikle uyuşturucu, sirkat, ev açma ve cinsel suçların yükselişe geçtiğini kaydetti.

Efendi, 18 Eylül 2023’ten, 31 Aralık 2023’e kadar ev açma suçundan 9, sirkat suçundan dolayı 39 dosya tazmin edildiğini belirtti. Efendi, 2024 yılında 76 ev açma, 171 sirkat suçundan dosya hazırlandığını belirtti. Efendi, 2025’te sirkat suçundan 85 dosya hazırlandığını açıkladı. Efendi, 18 Eylül 2023’ten, 31 Aralık 2023’e kadar uyuşturucu suçundan 32 dosya tanzim edildiğini ifade ederek, “Bu suçtan 2024 yılında 149 dosya ve 2025 yılında ise 70 dosya tanzim edildi ”dedi. Polis müdür muavini Efendi, 2023 yılının son çeyreğinde cinsel suçlardan 10, 2024 yılında 36, 2025’te ise 13 dosya tanzim edildiğini belirtti.

Lefkoşa bölgesine 543 polis bakıyor

Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, Lefkoşa’da 42 ayrı yerleşim yeri olduğunu, 2011 yılında nüfusun 98 bin 739 olarak açıklandığını, ancak gününüzde daha fazla olduğunu belirtti. Efendi, Ercan, 3 sınır kapısı ve üniversitelerden dolayı mesai saatleri içerisinde nüfusun arttığını söyledi. Efendi, Lefkoşa bölgesinde teşkilata bağlı 784 personel olduğunu, bunlardan 543’nün polis, diğerlerinin de itfaiye ve sivil hizmet görevlilerinden oluştuğunu açıkladı.

Güzelyurt’ta bin 135 kişi tutuklandı

Güzelyurt Polis Müdürlüğü adına Polis Müdür Muavini Osman Kayabaşı bilgileri aktardı. Kayabaşı, Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde; 18 Eylül 2023 tarihinden 30 Haziran 2025 tarihine kadar 504 adet Cürüm Dosyası tanzim edildiğini belirterek, şunları aktardı: “Bu 504 adet dosyanın 464 adedi mahkemeye sevk edilmiş olup 40 adedinin soruşturması devam etmektedir. Yine aynı tarihler arasında 525 adet kabahat dosyası tanzim edilmiştir. Bu dosyaların 497 adedi mahkemeye sevk edilmiş olup 28 adedinin soruşturması devam etmektedir. Yine aynı tarihler arasında çeşitli suçlardan bin 135 kişi tutuklanmıştır.”

Cezaevinde 776 kişi var

Lefkoşa Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ise şu anda cezaevinde toplam 776 kişi olduğunu belirtti. Cezaevinde bulunan 776 kişiden 453’ünün hükümlü olduğunu ifade eden Erdoğan, hükümlülerin 28’inin kadın, 425’inin erkek olduğunu söyledi. Erdoğan, cezaevindeki 323 hükümsüzden 19’unun kadın, 304’ünün ise erkek olduğunu belirtti. Erdoğan cezaevindeki hükümlü ve hükümsüz tutukluların yaşlarını da açıkladı ve şunları söyledi: 17-18 yaş arası 7, 19-21 yaş arası 59, 22-25 yaş arası 126, 26-50 yaş arası 505, 50 yaş ve üzeri ise 79 kişi vardır. Çocuk cezaevi personel eksikliği nedeni ile kapalıdır. Açık cezaevi yasası olmadığı için kapalıdır.”

42 kişi denetimli serbestlikten yararlandı

Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Mustafa Hidayet ise 18 Eylül 2023-30 Haziran 2025 tarihleri arasında 42 kişinin denetimli serbestlikten yararlandığını, 36 kişiyle ilgili sürecin ise sürdüğünü söyledi.

Mahkeme uyardı: Suçla mücadelede işbirliği yapılmalı

Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, sadece bu yıl 331 dosyanın tamamlandığını, bu dosyaların 147’sinin uyuşturucu suçlarından oluştuğunu belirtti. Başkan, Lefkoşa Ağır Ceza gündemine gelecek olan 5 cinayet davası olduğunu da söyledi. Başkan, rakamlara bakıldığında suçlarda ciddi artış olduğunun görüldüğünü belirtti. Ülkeye öğrenci olarak gelip kaçak duruma düşenlerin suçlara katılım oranının yüksek olduğunu kaydeden Başkan, “suçla mücadele sadece mahkemelere, savcılığa, polise yüklenemez. Topyekûn bir mücadele gerekiyor” dedi. Başkan, polis sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.

Gazimağusa’da 246 dava sonuçlandı

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen kapanışta verilen bilgiye göre ise geçtiğimiz adli yıl içerisinde 246 davanın neticelendirildiği, 146 dosyanın gelecek adli yıla kaldığı ve alt mahkemeden Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi beklenen 120 dosya olduğu açıklandı.

120 dosya bekliyor

Savcı Serhan Bundak, geçtiğimiz adli yılın oldukça yoğun geçtiğine dikkat çekerken, neticelendirilen dava sayısının rekor olduğunu açıkladı. Bundak, 2024-2025 adli yıl içerisinde 246 davanın neticelendirildiğini açıkladı. Bundak, sonuçlandırılan 192 davanın Gazimağusa, 54 davanın ise İskele Bölgesi’nden olduğunu açıkladı. Bundak, Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale bekleyen 120 dosyanın da alt mahkemelerde beklediğinin altını çizdi. Neticelendirilen davalar arasında uyuşturucunun yine ilk sırada olduğunu belirten Bundak, 95 tane uyuşturucu davasının neticelendirildiğini açıkladı. Evrak ve çek sahteleme ile ilgili olarak 45 davanın neticelendirildiğini açıklayan Bundak, 20 ateşli silah, 19 geceleyin ev açma, 19 vahim zarar, 17 müstahdem tarafından sirkat ve 5 cinsel tecavüz davasının geçtiğimiz adli yılda neticelendirildiğini ifade etti.

146 dava bir sonraki yıla kaldı

Geçtiğimiz adli yıl içerisinde 2 taammüden adam öldürme ve bir ağır yaralama davasının neticelendirildiğini açıklayan Bundak, 146 davanın ise gelecek adli yıla kaldığını ifade etti. Bundak, mahkemeye aktarmış olduğu rakamların rekor seviyede olduğunu vurguladı.

Gazimağusa’da 265 cürüm işlendi

Kapanışta, mahkemeye şahadet veren Gazimağusa Polis Müdür Yardımcısı Hüseyin Kafa, Gazimağusa Bölgesi’nde, geçtiğimiz adli yılda toplamda 265 cürüm işlendiğini, bunların 136 tanesinin mahkemeye sevk edildiğini, 129 tanesinin ise tahkikatının sürdüğünü açıkladı.

İskele’de nüfus 76 bin kişi

Mahkemeye şahadet veren İskele Polis Müdür Yardımcısı Bekir Abatay ise İskele’nin şu anki nüfusunu, yabancılarla beraber 76 bin olarak belirlediklerini ifade etti. Abatay, dönem içerisinde 130 cürüm dosyaladıklarını, bunların 34 tanesinin mahkemeye sevk edildiğini, 87 tanesinin ise tahkikat safhasında olduğunu bildirdi.

Denetimler arttırılmalı

Kapanışta açıklama yapan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Dağlı ise, mahkeme gündeminin en yoğun davalarını oluşturan uyuşturucu meselelerinde, mahkum olanların çoğunun ülkemizde öğrenim görmeye gelen üçüncü ülke vatandaşları olduğunu ve yakalandıklarında da aynı zamanda kaçak duruma düştüklerinin de belirlendiğine dikkat çekti ve muhaceret kontrolü noktalarında daha etkin denetimlerin olması gerektiğini vurguladı. Dağlı, ayrıca ateşli silah ve patlayıcı madde suçlarının da arttığına dikkat çekti ve bununda ülkeye giriş noktaları olan deniz limanlarındaki kontrollerin yetersiz olduğu yönünde gözlemlendiğini açıkladı.