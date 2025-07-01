‘Lüküs hayat’

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dönemin son toplantısını yaptı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 13.30'da yasama göreviyle toplanan Meclis, birçok yasa tasarısı ve önerisini görüştükten sonra tatil girdi.

Ancak yılın son oturumunda gerginlik yaşandı.

Meclis oturumu kapatılmadan önce görüşülen Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı tartışmalara neden oldu.

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülürken, nisap yetersizliği nedeniyle saat 17.30 sıralarında oturuma ara verilmesinin iki saat sonrasında Genel Kurul yeniden toplanma girişiminde bulundu ancak nisap yine sağlanamadı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, İç Tüzüğün 85’inci maddesinin, nisapsızlık nedeniyle yapılamayan toplantının 24 saat sonraya ertelenmesini öngördüğünü kaydetti.

Anayasa’nın 81’inci maddesinin ise Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağan toplantılarını Haziran ayı sonuna kadar yapabileceği kuralını düzenlediğine dikkat çeken Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nun olağan toplantısını tamamlamadığını ve 1 Temmuz Salı günü itibarı ile Meclis’in tatile başlamış olacağını belirtti.

Alınan karar uyarınca Meclis tatili sırasında komitelerin çalışmalara devam edeceğini ifade eden Öztürkler, gelecek olağan birleşimin yeni yasama yılında olacağını söyleyerek birleşimi kapattı.

Meclis Ekim ayının ilk iş günü açılacak

Meclis İç Tüzüğü'ne göre; Cumhuriyet Meclisi, Temmuz ayının ilk günü başlayan tatilin ardından Ekim ayının ilk iş günü açılacak. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, gelecek olağan birleşimin yeni yasama yılında yapılacağını söyleyerek, birleşimi kapattı. Böylece Meclis tatile girdi.