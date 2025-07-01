İhmal tespit edildi

Ergenekon köyünün Ağıllar bölgesinde önceki gün çıkan ve 80 dönümlük arazideki ağaçları küle çeviren yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı. Yapılan soruşturma sonucu yangının E.E (E-59) ve U.K.’nin (E-44) tedbir almadan kaynak yapması sonucu çıktığı tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; önceki gün saat 16.00 sıralarında Ergenekon köyünün Ağıllar bölgesinde yangın çıktı. Yangında yaklaşık 80 dönümlük arazideki kızılçam ve akasya ağaçları ile maki bitki örtüsü yandı.

Yangına; Polis, İtfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri ile askeri personel ve bölge halkı tarafından müdahale edildi.

Yapılan soruşturma sonucu yangının tedbirsizlik ve ihmal sonucu çıktığı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada E.E’nin (E-59) bahçe evi inşaatının çatı kısmında, U.K.(E-44) ile birlikte gerekli önleyici tedbirlerini almadan profil demirlere kaynak yaptıkları sırada, yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıkmasına sebep oldukları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bir haftada 27 yangın meydana geldi

Bu arada KKTC’de geçen hafta 27 adet yangın çıktı. İtfaiye Müdürlüğü’nün yayınladığı rapora göre; 23-29 Haziran tarihlerini kapsayan yangınlar sonucunda bir milyon 225 bin TL zarar meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri şöyle verildi:

“Söndürülmeden atılan sigara izmariti, elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas edip yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, aracın motor bölümünde oluşan mazot kaçağının sıcak aksamlara damlayıp alevlenmesi, spiral makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, sönmemiş kömürlerin kuru otları tutuşturması, saç açıcının kimyasal reaksiyona uğrayarak alevlenmesi ve kişi/ler tarafından yakma.”