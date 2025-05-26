Börülce 300 lira

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı cep yakarken, bazıları uygun fiyata satıldı. Vatandaşlar bütçelerine uygun ürünleri alırken, kilosu 700 olan asma yaprağı, 300 liradan satılan börülceye pek talip çıkmadı. Biber, patlıcan ve domates 60 liradan alıcı beklerken, soğan, kabak, patates 35 liradan satışa sunuldu. Pazarın en ucuz ürünü ise kilosu 20 lirayla salatalık oldu.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Asma yaprağı: 700 TL
Börülce: 300 TL
İncir: 250 TL
Kiraz: 200 TL
Yerli mantar: 200 TL
Can erik: 200 TL
Çilek: 180 TL
Nektarin: 150 TL
Şeftali: 150 TL
Kayısı: 150 TL
Formoza erik: 150 TL
Zerdali: 150 TL
Kapya: 150 TL
Kavun: 120 TL
Taze fasulye: 100 TL
Armut: 100 TL
Muz: 70 TL
Mango (Tanesi): 70 TL
Mor soğan: 60 TL
Yeşil biber: 60 TL
Patlıcan: 60 TL
Domates: 60 TL
Hindistan cevizi (Tanesi): 50 TL
Avokado (Tanesi): 50 TL
Havuç: 40 TL
Patates: 35 TL
Soğan: 35 TL
Karpuz: 35 TL
Kabak: 35 TL
Salatalık: 20 TL