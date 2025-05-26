Börülce 300 lira

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı cep yakarken, bazıları uygun fiyata satıldı. Vatandaşlar bütçelerine uygun ürünleri alırken, kilosu 700 olan asma yaprağı, 300 liradan satılan börülceye pek talip çıkmadı. Biber, patlıcan ve domates 60 liradan alıcı beklerken, soğan, kabak, patates 35 liradan satışa sunuldu. Pazarın en ucuz ürünü ise kilosu 20 lirayla salatalık oldu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 700 TL

Börülce: 300 TL

İncir: 250 TL

Kiraz: 200 TL

Yerli mantar: 200 TL

Can erik: 200 TL

Çilek: 180 TL

Nektarin: 150 TL

Şeftali: 150 TL

Kayısı: 150 TL

Formoza erik: 150 TL

Zerdali: 150 TL

Kapya: 150 TL

Kavun: 120 TL

Taze fasulye: 100 TL

Armut: 100 TL

Muz: 70 TL

Mango (Tanesi): 70 TL

Mor soğan: 60 TL

Yeşil biber: 60 TL

Patlıcan: 60 TL

Domates: 60 TL

Hindistan cevizi (Tanesi): 50 TL

Avokado (Tanesi): 50 TL

Havuç: 40 TL

Patates: 35 TL

Soğan: 35 TL

Karpuz: 35 TL

Kabak: 35 TL

Salatalık: 20 TL