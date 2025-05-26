Yenileri açılmalı

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Rum Yönetimi’nin kuzeydeki mülklerin yabancılara satışını gerekçe göstererek, çok sayıda kişi hakkında tutuklama emri çıkarmasına tepki olarak sınır kapılarının kapatılması veya sayılarının azaltılması yönünde görüş belirten kişilere tüm kesimlerden eleştiri yağdı. Diyalog gazetesine konuşan vatandaşlar; kapı kapatmak değil, mevcutların sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Güneyden kuzeye geçişler sayesinde ayakta duran Arasta esnafı da kapıların kapatılmasından söz edenlere sert tepki gösterdi.

“Kapılar kapatılırsa bizler de dükkan kapatmak zorunda kalırız” diyen esnaf, özellikle siyasilerin açıklama yaparken, ülke gerçeklerini göz önünde bulundurmalarını istedi. Esnaf, yeni kapıların açılmasını da istedi.

Ne dediler?..

Kemal Kırıcı

“Daha önce güneye sağlık sorunlarım nedeniyle geçiyordum ancak şu anda hiç geçmek istemiyorum. Saatlerce sınır kapısında beklemek zorunda kalıyoruz. Yeni sınır kapıları açılacak diye konuşurlarken şimdi siyasiler sınır kapıları kapatılsın diye açıklama yapıyor. Rumların mülklerle ilgili tutuklama kararlarına karşılık sınır kapılarının kapatılması açıklaması doğru bir hamle değildir. Evet, Rum’un da yaptığı iyi bir şey değildir ancak onun yaptığına karşılık sınır kapısı kapatmak yerine güneyde kalan Türk malları üzerinden bir hamle yapılabilir. Kapılar kapatılırsa çok şey olur. Esnaf zora girer. Esnaf güneyden gelenlerden bir iki kuruş para kazanır ve özellikle Arasta bölgesindeki esnaf başta olmak üzere herkese günah olur.”

Faruk Uzkan

“Bu ara pek sık olmasa da ara ara güneye geçiyorum. Rumların mülklerle ilgili tutuklama kararlarına karşılık sınır kapılarını öneren siyasiler var. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Daha fazla kapı açmaları gerekirken tersini mi düşünüyorlar? Biz bu ülkeye turist bekliyoruz. Kapıları kapatırlarsa bu ülkeye turist nasıl gelecek? Bizim turistten başka neyimiz var? Fabrika yok, üretim yok denecek kadar azken sınır kapılarını kapatırlarsa zora gireriz. Rumların buradan aldığı akaryakıtın maliye kasasına artısı varken bunlar kendi ayağımıza sıkmaya çalışıyor.”

Hüseyin Akbolat

“Güneye geçmiyorum. Rumların mülklerle ilgili tutuklama kararında haklı olduklarını düşünüyorum. Onlar bizim orada kalan mallarımızla ilgili koçanlandırma yapmadı ancak bizimkiler koçanları aldılar sattılar. Ben Rumların haklı olduğunu düşünüyorum. Siyasiler sınır kapıları kapansın diye açıklama yapıyor ancak sınır kapılarının kapanması iyi olmaz çünkü onlar bizden, biz onlardan alışveriş yapıyoruz. Bu sıkıntıların içinde bir de sınır kapıları kapatılırsa ekonomi açısından hiç iyi olmayacaktır.”

Salih Mahsucu

“Güneye zaman zaman geçiyorum. Rumların mülklerle ilgili tutuklama emirlerine karşılık sınır kapılarının kapatılmasını öneren siyasiler vardır. Bence Rumlar haklıdır. Onlar bizim oradaki mallarımızı koçanlayıp sahiplendirmediler ancak bizimkiler koçan verdi ve çok fazla el değişti. Alan satıyor, alan satıyor ve buna Rumların sessiz kalmasını bekleyemezdik.”

Nedim Çelebi

“Güneye ara ara geçiyorum. Rumların mülklerle ilgili tutuklama emirlerine karşılık sınır kapılarının kapatılmasını öneren siyasiler vardır. Bu konular politik konulardır. Ben kapıların açık kalmasından yanayım çünkü biz o taraftan onlar da bu taraftan faydalanıyor. Bu sorunlar siyasi görüşmelerle çözülebilecek sorunlardır. Sınır kapıları kapanırsa pek bir şey olmaz hayat devam eder ancak kapıların açık kalması rekabeti de ortaya çıkartıyor. O nedenle kapıların açık kalması gerekiyor.”

Göker Kahraman

“Güneye haftada bir geçiyorum. Rumların mülklerle ilgili tutuklama emirlerine karşılık sınır kapılarının kapatılmasını öneren siyasiler vardır. Bu yanlış bir düşüncedir. Sınır kapıları kapatılırsa her iki tarafın da ekonomisi olumsuz etkilenecektir. Bu şekilde açıklama yapan siyasiler iş karıştırmaktan başka bir şey yapmaz.”

Mehmet Ciner

“Güneye haftada bir iki gün gidiyorum. Rumların mülklerle ilgili tutuklama emirlerine karşılık sınır kapılarının kapatılmasını öneren siyasiler vardır. Kapılar kapanırsa memleket batacaktır. Buradaki ekonomiye güneyden gelip alışveriş yapan Rumların büyük katkısı vardır. Benzin, market ve benzeri alışverişler bize katkı oluyor. Siyasiler parayı alır cebe oturtur ve halkın halini düşünen yoktur. Oturdukları yerden sınır kapıları kapatılsın diye açıklama yaparlar tabi çünkü ülkeyi düşünmüyorlar.”

Raif Tekinalp

“Ben güneye geçmiyorum. Rumların mülklerle ilgili tutuklama emirlerine karşılık sınır kapılarının kapatılmasını öneren siyasiler vardır ancak bu karşılık doğru değildir. Sınır kapılarının kapanmasını doğru bulmuyorum ancak bizimkiler de tutuklamalara karşı bir hamle yapması lazım. Sınır kapıları kapanırsa bunun içinde savaş çıkar. Bizim de orada çok mallarımız var ve o mallarla ilgili bir hamle bekliyoruz.”

Ulus Nasıroğul

“Güneye ara ara geçiyorum. Rumların mülklerle ilgili tutuklama emirlerine karşılık sınır kapılarının kapatılmasını öneren siyasiler vardır. Ben buna çok karşıyım. Kendileri de geçiyor ve herhalde kendilerinin bir sıkıntısı vardır. Sınır kapıları kapatılırsa ekonomi biraz sarsılacak gibi geliyor bana. Sınır kapıları kapanacaksa alternatif bir şey üretmeleri gerekiyor çünkü kapatma ile bir şey olmaz. Daha önce sınır kapıları kapatılsın diyen bir bakanımız da bu açıklama sonrasında sınır kapılarını kapatmakla bir şey çözemeyiz dedi. Ne yaptıklarını ve ne dediklerini bilmiyorlar.”

Hasan Behçet Mullaoğluları

“Bir taraftan barış yapmaya çalışıyorsun, bir taraftan da Rum böyle yaptı diye sen de daha büyük zıtlıklar çıkaracaksın ancak bu sadece çatışmayı sağlar, barışı değil. Esnafa iş yapamaz duruma gelir. Orada çalışan binlerce kişi vardır ve kapılar kapanırsa oraya gidemeyecekler. Olumsuz bir etkisi olacağı için sınır kapılarının kapatılmaması gerekiyor.”

Özkay Öztayfur

“Kapıların kapanması demek esnafın ölmesi demek. Bu esnaf biter, tarihi çarşı kapanır. Kapılar kapanırsa yabancılar nasıl gelecek, nasıl iş yapacağız. Zaten Arasta’ya yerli halk gelmiyor. Daha fazla kapı açmaları lazım; Mağusa, Baf kapıları vardır, bu kapıların da açılması lazımdır.”

Hatice Özerlat

“Yaz sezonu başladı ancak bir kez ürün getirdim. Sadece bir mühür için 17 bin 500 TL ödedim. Hayat çok pahalıdır. Dükkanlarımızı zorlukla ayakta tutuyoruz. Kapılar kapanırsa o zaman tamamen biteriz. Kapılar bizim can damarımızdır. Daha fazla kapı açılması gerekiyor. Zaten kapanırsa isyan çıkar. 2003’ten öncesini hatırlasınlar, ne haldeydik. Bir sürü insan güneyde çalışıyor, doktora giden var. Yabancılar kapılardan geçip buraya geliyor. Kapıların herkese hayrı vardır.”

Faysal Dağdelen

“Kapılar bizim nefes borumuzdur. Kapanırsa nefes borumuz kesilir. Dükkanlar kapanır. Arasta tarih olur.”

Samet Kölgesiz

“Arasta tamamen biter, dükkanlar kepenk kapatır. Toplumsal kaos yaşanır, kapıyı kapatanlar tarihe kara leke olarak geçer. “

Bünyamin Yüksekbaş

“Çözüm odaklı olunması lazım, sorun çıkarmak marifet değil. Siyasi dilden uzak kaosa neden olan acıkmalar herkesi üzüyor.”

Ahmet Nidai Cabacaba

“Kapılar her iki tarafın yararınadır. Eğer kapılar kapanırsa Rumlar pek bir şey kaybetmez ama biz zor duruma düşeceğiz. Biz daha fazla kapı açılmasını bekliyoruz. Bizim müşterilerimiz yabancılar, yerli halk çarşıya gelmiyor.”