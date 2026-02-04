Böyle olmamalı

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü birleşiminde erken seçim ve reform tartışmaları sırasında üzücü olaylar yaşandı. YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yargıyla ilgili referandum tartışmalarına siyasetin karıştırılmaması yönündeki çağrısına CTP milletvekilleri tepki gösterdi. Sözlü tartışmaların ardından UBP Milletvekili Ahmet Savaşan yerinden kalkarak CTP’li Ongun Talat’ın üzerine yürüdü ve yumruklaşmalar yaşandı. Meclis Başkanı oturuma ara vermek zorunda kaldı.

Verilen aranın ardından genel kurul toplantısı konuşmalarla devam etti. Bu kez CTP’li Erkut Şahali ile UBP’li Oğuzhan Hasipoğlu arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Meclis’in gerilimli toplantısı 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

UBP’li vekiller öncelikli hedefin yargı reformu olacağını belirterek erken genel seçime yeşil ışık yakmadı.

Siyasetin geldiği nokta

Meclis Genel Kurulu dün Ziya Öztürkler başkanlığında saat 14.55'te toplandı. Meclis’te ilk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu konuşmasında, CTP’nin 26 Nisan’da erken seçim yapılması yönündeki karar önerisinin yeterince tartışılmadan eleştirildiğini söyledi. Akansoy, CTP’nin erken seçim önerisinin ciddiye alınmamasının siyasetin geldiği noktayı gösterdiğini ileri sürdü.

Erken seçim talebinin kişisel ya da koltuk hesabı olmadığını belirten Akansoy, bunun Kıbrıs Türk halkına duyulan saygının bir gereği olduğunu söyledi.

Başbakanın yargı reformuna ilişkin açıklamalarına da değinen Akansoy, yargı gibi siyasetin dışında tutulması gereken bir konuda ana muhalefetle istişare edilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Yargı reformu kaçınılmaz

Akansoy’a yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Yeniden Doğuş Partisi olarak 2026 bütçesinin yeni Meclis tarafından yapılması gerektiğini Aralık ayı sonundan itibaren dile getirdiklerini söyledi. İki milletvekiline sahip bir parti olduklarını belirten Arıklı, ne hükümeti düşürecek ne de ortaklarını erken seçime zorlayacak güçleri bulunduğunu ifade etti.

Mayıs ayında yapılması planlanan referanduma da değinen Arıklı, yargı reformunun kaçınılmaz olduğunu belirterek, geçmişte iki kez denenen referandumların başarısız olduğunu hatırlattı. Aynı hataların tekrar edilmemesi için titiz davranılması gerektiğini vurgulayan Arıklı, muhalefetin de aynı hassasiyeti göstermesini istedi. Arıklı, yargı reformunun geniş bir uzlaşıyla halka götürülmesi ve halkın desteğinin alınması gerektiğini vurguladı.

Gündem olmaya çalışma

CTP Milletvekili Ongun Talat ise, yerinden söz alarak, yargı reformuna ilişkin Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarını eleştirerek, sürecin kime danışılarak yürütüldüğünü sordu. Talat’ın sözleri üzerine UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ile CTP Talat arasında sözlü ve fiziksel tartışma yaşandı.

Ongun Talat’ın “Gündem olmaya çalışma. Türkiye televizyonlarına çıktın. Deutsche Welle’ye bile çıktın” demesi üzerine Savaşan “İşin gücün seviyesizlik” dedi.

“Terbiyesiz sensin”

Talat’ın “Terbiyesiz” demesi üzerine Savaşan “Terbiyesiz sensin” diyerek Ongun Talat’ın üzerine saldırdı. Meclis oturumuna ara verildi.

Verilen aranın ardından tekrar kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin gündeminde erken seçim olmadığını vurgulayarak, hükümetin ve meclisin gündeminde yargı reformu olması gerektiğini belirtti.

“Elleriniz kir içinde”

“Hükümet, kendi evlatlarını yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor” konulu güncel konuşma yapan CTP Milletvekili Erkut Şahali ise hükümete “Anayasa'ya aykırı en fazla işlem yapan hükümet” eleştirisinde bulundu. Başbakan Ünal Üstel’in muhalefetle konuşmadan yargı referandumunun mayıs ayında yapılacağı açıklamasını “erken seçimden kaçmak” için yaptığını iddia eden Şahali, yargı referandumlarının daha önce iki kez halk tarafından reddedildiğine dikkati çekti. Şahali, hükümet hakkındaki "yolsuzluk" suçlamalarını yineleyerek, görevden alınan bürokratların görevden alınma sebeplerinin açıklanması gerektiğini söyledi. Şahali, “Ellerinizin kir içinde olduğunu düşündüğümüz için erken seçim istiyoruz” dedi.

“İddialarla siyaset olmaz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında geçmiş dönemlere atıfta bulunarak CTP’li bazı müsteşarların yolsuzluk suçlamalarıyla hüküm giydiğini öne sürdü ve bu yöndeki davalara dikkat çekti. Hasipoğlu, “İddialarla siyaset olmaz" ifadelerini kullandı. Buna karşılık Şahali, Hasipoğlu’na hitaben, “Sen icranın başındasın. Devraldığın bakanlıkla ilgili sayısız iddia vardır. Bürokratlar sürekli değişti, atayacak kimse kalmadı” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Hasipoğlu, konuşmasına devam ederek, yargı konusundaki Anayasa değişikliğinin erken seçim talebiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti. Hükümetin icraatlarının eleştirilebileceğini kaydeden Hasipoğlu, dört yıl içinde ülkede önemli yatırım ve icraatlar yapıldığını söyledi. CTP Milletvekili Erkut Şahali tekrar söz alarak, yapılan yatırımların KKTC kamu maliyesinden yapılmamasını eleştirdi ve hükümetin “fırsatçılık” yaptığını iddia etti. Erken seçim çağrısı yapan Şahali, CTP hükümetinin geldiği zaman teamüllere uygun şekilde çalışacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı.