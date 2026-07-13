Brüksel’de Kıbrıs dansı

Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz konusunda mutabakat metninin imzalanması, Rum Yönetimini harekete geçirdi. Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, doğalgaz boru hattı projesinin yasa dışı olduğunu savunarak bu konuyu bugün Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme getireceğini açıkladı.

Başbakan Üstel ise Rum Yönetimine çağrıda bulunarak su ve enerji kaynaklarını paylaşmaya hazır olduklarını belirtti. “Bunlardan siz de yararlanabilirsiniz” diyen Üstel, ‘Asrın Projesi’ ile adaya suyun geldiğini, sırada doğal gaz, elektrik ve fiber optik altyapı projelerinin olduğunu söyledi. Üstel “Rum liderliğine tavsiyemiz, adaya kazandırdığımız bu asrın projelerinden kendilerinin de yararlanmasıdır”

dedi.

Rumlar tepkili

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan doğal gaz boru hattı mutabakat zaptına tepki göstererek anlaşmayı "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın KKTC ziyareti sırasında imzalanan mutabakat zaptının, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "revizyonist politikasının yeni bir tezahürü" olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın "işgalin oldubittilerini pekiştirme ve işgal altındaki bölgelerin Türkiye ile daha fazla bütünleştirilmesine yönelik çabaların bir parçası" olduğu iddia edildi.

Rum Yönetimi, planlanan doğal gaz boru hattının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin izni olmaksızın kendi toprağı ve deniz yetki alanlarında inşa edileceğini savunarak, bunun egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğini ileri sürdü.

Öte yandan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bugün yapılacak toplantısında Kombos'un Türkiye-KKTC doğalgaz anlaşmasını da gündeme getirmesinin beklendiği ifade edildi.

Üstel’den işbirliği çağrısı

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) çağrıda bulunarak, su ve enerji kaynaklarını paylaşmaya ve iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Üstel, yazılı açıklamasında, Türkiye ile imzalanan “KKTC’ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı”na ilişkin Rum tarafının açıklamalarını değerlendirerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile imzaladıkları mutabakat zaptının Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından “yasa dışı” olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Mutabakat Zaptı’nın Rum tarafını rahatsız etmesinin kendileri için beklenen bir durum olduğunu belirten Üstel, “Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı ambargoları ve izolasyonları dayatan, hatta elinden gelse nefes almamızı dahi şikayet konusu haline getirecek zihniyetten de bu beklenirdi.” dedi.

Gelin bu imkanlardan siz de yararlanın

Onların “yoksunuz” demesine rağmen, Kıbrıs Türkü’nün yok olmadığını ve asla yok olmayacağını söyleyen Üstel, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Rum liderliği, Kıbrıs Türkü’nün bu adadaki varlığını kabul etmek zorundadır. Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcilerinin aldığı kararların ve attığı imzaların da yasadışı veya geçersiz olmadığını öğrenmek zorundadırlar. Dün olduğu gibi bugün de uluslararası anlaşmalarımızı yapmaya devam edeceğiz.

Ada’ya Türkiyemizden ‘Asrın Projesi’ ile gelen su bunun en somut kanıtıdır. Sırada doğal gaz, elektrik ve fiber optik altyapı projeleri vardır. Kıbrıs Rum liderliğine tavsiyemiz, adaya kazandırdığımız bu asrın projelerinden kendilerinin de yararlanmasıdır.”

Halkınızı oyalamayın

Başbakan Üstel, Kıbrıs Rum halkının su ve enerji konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığının bir gerçek olduğunu ve halkı gelecekte asla gerçekleşmeyecek hayallerle oyalamamaları gerektiğini belirtti.

Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rum tarafına su ve elektrik sağlanabileceğine, “tankerle getirilen su içmek yerine, temiz Anamur suyu içebileceklerine” ilişkin açıklamalarını da hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının, su, elektrik ve doğal gaz ile adanın parlayan yıldızı olacağını; hiçbir inkar, tehdit ve karalama kampanyasının bu gerçeği değiştiremeyecek ve engelleyemeyeceğini söyleyen Üstel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“KKTC Başbakanı olarak benim de çağrım aynıdır. Bırakın gece gündüz Kıbrıs Türk halkını şikayet etmeyi. Gelin, bu insani projelerden siz de yararlanın. Halkınıza sürdürülebilir su ve enerji kaynağı sağlayın. Hem Ada’nın doğal zenginliklerini koruyun hem de çok daha çevreci bir anlayışla enerji üretimine geçin.”

Başbakan Üstel AP kararını kınadı

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) kabul ettiği, “1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri” başlıklı kararın tarihi gerçekleri çarpıtan, yalanlar, iftiralar ve tek taraflı siyasi propagandayla hazırlanmış, hukuki ve vicdani hiçbir değeri bulunmayan bir metin olduğunu vurguladı.

Kararı kınayan Üstel, bu kararın, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını tamamen yitirdiğinin ve Rum tarafının siyasi söylemlerini sorgulamadan benimseyen bir anlayışın esiri haline geldiğinin son örneği olduğunun altını çizdi.

Avrupa Parlamentosu’nun, bu tarihi gerçekleri görmezden gelerek yalnızca Rum tezlerini esas almasının ne adaletle ne de insan hakları anlayışıyla bağdaştığına işaret eden Üstel, tarihin yalnızca işine gelen kısmını okumanın gerçeği değiştirmediğini belirtti.