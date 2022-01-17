Bu çile bitmez

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın kuzeyinde dün gece soğuk hava etkisini gösterdi. Vatandaşların ısınmak için elektrikli soba ve klimalara yüklenmesi nedeniyle Teknecik ve Kalecik’teki üretim yetersiz kaldı.

Elektrik Kurumu’nun, Rum tarafından da deste almasına karşın ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmesi nedeniyle bölgesel kesintilere gidildi.

Birçok bölgede 30 dakika ile bir saat arasında elektrik kesintisi yaşandı.

Karanlıkta kalan ve üşüyen vatandaşlar gece boyunca Diyalog Medya’ya ulaşarak yaşananları protesto etti.

Elektrik Kurumu yetkilileri ise, bazı trafoların çalışmadığını, üretilen elektriğin ihtiyacı karşılayamaz durumda olduğunu belirterek, kesintiler konusunda vatandaşlardan anlayış istedi.

Yine kesinti olacak

Öte yandan bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi olacağı belirtildi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre; orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.30 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında; Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamada, “Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur” denildi.