Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, son zamanlarda sürekli yaşanan elektrik kesintilerinin halkın ciddi tepkisini çektiğini belirterek, “Yönetim zafiyeti ve beceriksizliği sonucunda kötü yakıt kullanılması, zamanında gerekli bakımların yapılmaması, zamanında yatırım yapılmasının engellenmesi sonucunda ülkeyi 1970’lere geri götürdüler. Bir yandan elektrikte bizi Kıbrıs Rum tarafına muhtaç ederken, diğer yandan elektrik kesintileriyle insanların gündelik hayatını eziyete çevirdiler” dedi.

Açıklamaya göre, Halkın Partisi milletvekili adayları Değirmenlik, Demirhan, Serdarlı, Geçitkale ve Alaniçi’ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, “vatandaşlar, Halkın Partisi’nin ziyareti sırasında elektrik kesintilerine yönelik hükümete büyük tepki gösterdi.”

Kudret Özersay, “Yaptığımız ziyaretlerde elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların ocaktaki yemekleri yarım kalıyor. Elektrik kesintisi nedeniyle ısınamadıkları için kapıda bizleri battaniyeye sarılı halde karşılıyorlar. Sınav zamanı çocuklarının elektrik kesintisi nedeniyle mum ışığında ders yapmaya çalıştıklarına şahit oluyoruz. Kıbrıs Türkü bu yönetim beceriksizliğini hak etmiyor” dedi.

Her alanda olduğu gibi elektrikte de kötü yönetimin etkilerinin görüldüğünü anımsatan Özersay, “Kurum yönetim kuruluna atama şekli ve standartları ve/veya kriterlerini, kurumun uzman bir ekibin idaresinde toplumsal yarar odaklı çalışmasını sağlayacak şekilde revize edeceklerinin altını çizdi.