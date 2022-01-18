"KKTC cazibe merkezi oluyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki akşam BBN Türk’e yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz’deki zenginlikler, ortak zenginliktir. Hakkımızı sonuna kadar korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Özellikle Türkiye’den çok sayıda profesör ve doktorun adaya geldiğini, İngiltere’den de sağlık sisteminde oluşan algı dolayısıyla pek çok kişinin tekrardan yerleşmek üzere ülkeye dönmekte olduğunu belirten Tatar, eğitim, turizm, sağlık ve inşaat sektöründe olumlu gelişmelerle ülkenin bir cazibe merkezi olmaya doğru gittiğini dile getirdi.

Doğu Akdeniz’deki zenginlikleri Rum tarafının tek başına kendi lehine çevirmesine izin vermeyeceklerini belirten Tatar, “Tüm bunlar ortak zenginliktir. Hakkımızı sonuna kadar korumak zorundayız. Bu zenginlikler adil bir şekilde paylaşılabilirse hem KKTC, hem Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ekonomik fayda sağlayacaktır” dedi.

Tümamiral Yaycı’dan Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tümamiral Cihat Yaycı ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs’ta iki ayrı halktan biri olan egemen Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki ve bu coğrafyadaki haklarını korumanın önemini dile getirerek jeopolitik ve hidrokarbon zenginlikleri konusundaki mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde Mavi Vatan’da ulusal hak, çıkar ve menfaatlerin korunmasında önemli bir pozisyon sağladığımızı söyledi.

Tümamiral Cihat Yaycı konuşmasında; Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve mücadele liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün izinden gitmesinden dolayı duyduğu gururu ifade ederek Mavi Vatan’ın önemini, kamuoyuna ve dünyaya anlatma konusundaki gayretlerini de takdir ettiğini dile getirdi.

Lefkoşa Açık Pazar’da halkla buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Açık Pazar’da esnaf ve üreticilerle bir araya geldi.

Açıklamaya göre Tatar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Lefkoşa Açık Pazar’da dondurucu soğuğa rağmen satış yapan esnaf ve üreticilerle bir araya gelerek gündeme ve ekonomiye dair sohbet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tatar’ın Kazakistan’dan misafiri vardı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kazakistan’da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin Şimşek’i kabul etti.