Bir hafta kaldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa’daki temasları çerçevesinde Maraş bölgesinde halkla bir araya geldi. Ziyaretlerinde Erhürman’a CTP milletvekili adayları da eşlik etti.

Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin alım güçleri arasındaki farkın her geçen gün açıldığını kaydeden Erhürman, halkın fakirleşmesine sessiz kalanların gitmesine sadece bir hafta kaldığını ifade etti.

Halkın içinde bulunduğu ekonomik krize ilişkin konuşma yapan Erhürman, turistlerin yüzde 90’ının Larnaka Havalimanı’na inerek kuzeye geçtiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyanların Güney’de iş aradığını, elektriğin ise Güney’den alındığını belirtti ve tüm bu unsurlarda Güney’e bağlanıldığını kaydetti.

“Eşitlik nerede?” sorusunu soran Erhürman, “Egemen eşitlik diyenler, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasındaki eşitliği bozdu. Biz bu memlekette Kıbrıs Türk ekonomisiyle Kıbrıs Rum ekonomisini dengelemeye çalışırken onlar bütün uygulamalarıyla sürekli bizi aşağıya çektiler” ifadelerini kullandı.

CTP lideri Tufan Erhürman, son 3 yılda UBP’nin büyük ortak olduğu hükümetlerin kurulduğunu anımsatırken, yurttaşlar pandemi ve ekonomik krizle mücadele halindeyken, hükümet koltuğunda oturanların kurultay gündemiyle meşgul olduklarını söyledi.

23 Ocak seçimlerinden sonra hayata geçirecekleri uygulamalardan da bahseden Genel Başkan Tufan Erhürman, asgari ücretin tamamen vergiden arındırılacağını belirtti.

Yöneticiler, olayları sadece seyrediyor

Erhürman, önceki akşam CTP’nin milletvekili adaylarıyla birlikte Lefkoşa’da Haspolat bölgesini ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

Tufan Erhürman burada yaptığı konuşmada, halkın günden güne daha çok fakirleştiğine ve tüp gaz ve akaryakıta zam üstüne zam gelmesine rağmen insanların akaryakıt ve gaz kuyruklarında bekletildiğini dile getirdi. Tüm bunlara bir de elektrik kesintilerinin de eklendiğini aktaran Erhürman, yaşananlar karşısında ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin adeta televizyon seyreder gibi olayları seyrettiğini kaydetti. Erhürman, Kıbrıslı Türklerin bu kötü yönetimi hak etmediğini ifade etti.

Bu arada, Erhürman, bazı milletvekili adaylarıyla birlikte önceki akşam Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde ziyaretlerde bulundu.