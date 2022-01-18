Bu çağda bu cefa

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta dün akşam saatlerinden itibaren yine yoğun elektrik kesintileri yaşandı. Soğuk havada soba kullanamayan insanlar ısınmak için battaniyelere sarılırken, bugün sınava girecek olan binlerce öğrenci mum ışığında çalışmak zorunda kaldı.

Yaşanan bu durum sosyal medyada sert tepkilere yol açtı. Fotoğraflı paylaşım yapan vatandaşlar “Bu çağda çekilir mi bu cefa’ diyerek, Elektrik Kurumuna eleştiri yağdırdı.

Vatandaşlar ‘Yıl 2022 ama eski aydınlatma araçlarına muhtaç olduk’ diyerek yaşanan durumu özetledi.

Feray Özay: Ayıptır

Feray Özay isimli vatandaş, facebook hesabından ‘Ayıptır, yıl 2022’ifadesiyle mum fotoğrafı paylaşarak tepkisini ortaya koydu.

Tülay Garanti: En kıymetli eşyamız

Tülay Garanti de sosyal medya hesabından eski yıllarda kullanılan tüp gazlı aydınlatma lambasını ‘En kıymetli eşyamız’ notuyla paylaşarak, elektrik kesintilerinin sürekliliğine dikkat çekti.

Kemal Baysaloğlu: Büyüklerimiz nostaljiyi yeni nesillere aktarıyor

Elektrik kesintisi esnasında ortamı aydınlatmak için Kemal Baysaloğlu da tüp gazlı aydınlatma lambası kullanırken, o anları facebook’tan “Anladım büyüklerimiz nostaljiyi yeni nesillere aktarıyor… Efsane lüküs” sözleriyle aktardı.

Zübeyir Songur: Geleceğe yürüyoruz!

Zübeyir Songur isimli vatandaş da karanlığı aydınlatmak için eski lamba kullanırken, siyasilerin seçim için kullandığı ‘Geleceğe yürüyoruz’ sloganıyla ince bir gönderme yaptı.

Murat Bülbülcü: Çocukların geleceğini çalanlar nasıl hesap verecek?

Murat Bülbülcü ise çocuklarının bugün sınava girmek için hazırlandığı bir esnada elektrik kesintisi yaşadığını belirterek, şu paylaşımı yaptı:

“Bu çocukların yarın (bugün) sınavı var ve yine bir KKTC klasiği; elektrikler kesildi. Bu çocukların yarınlarını, geleceğini çalanlar nasıl hesap verecek?

Adil Meraklı: Burası Kıbrıs

Adil Meraklı da bebeğiyle birlikte gazlı lambanın önünde çekilmiş fotoğrafını ‘Yok babam Kanada’ya değil Kıbrıs’a geldin’ notuyla paylaşarak, şunları ifade etti:

“Saat 18.42’de elektrik gitti, 19.31’de geldi.19.45’e tekrar kesildi bekliyoruz. Bizleri şömine ışığına muhtaç edenler tek başına hükümet kurmak istiyorlar. Bana bir ışığı 48 senede verecek duruma gelmeyenlere oy verilir mi? Bence verilmez.

Aygün Maraşlı: Bununla aydınlanıyoruz

Aygün Maraşlı da yanan şöminenin fotoğrafını, “Bununla ısınıp bununla aydınlanıyoruz” notuyla paylaşarak, elektrik kesintilerini eleştirdi.

Celal Fatoş Arınşan: 1900’lü yıllara gideceğiz

Celal Fatoş Arınşan ise facebook hesabından şu eleştiriyi yaptı:

“40-50 yıl önceki yöneticilerin kahramanlıklarıyla övünmeyi bırakın, 2022 yılında elektriği dahi sağlayamıyorsunuz. ‘Geleceğe yürüyoruz’ derken 1900’lü yıllara gideceğiz anlaşılan. Elektrik yok, bu soğuk havada çocukları kat kat giydirin üşümesinler.”

Hasan D.Yıldırım: Maskaralık

Hasan D.Yıldırım isimli vatandaş da yine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, sert tepki gösterdi.

Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

1 saat kestiniz, 10 dakika verdiniz gene kestiniz. Belanızı versin artık her şeyi yakacaksınız. Tamamen maskaralığı ele aldınız.”

Gonca Nuri Kamuran: Seçime kadar devam

Elektrik kesintisine tepki gösterenlerden biri olan Gonca Nuri Kamuran ise “Mağusa Karakol bölgesinde sırayla elektrikler gitti. Seçime kadar devam herhalde…”ifadesini kullandı.