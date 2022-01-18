Türkiye’den 2 adet jeneratör gelecek

Suna ERDEN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, son 4 yıldır enerjiye hiç yatırım yapılmadığını; şu an yaşanan sıkıntıların bundan kaynaklandığını söyledi. Atun, “Son dört yılda elektrik altyapısına sıfır yatırım yapılmasının acısını çekiyoruz” dedi.

Diyalog’a konuşan Atun, Türkiye’den iki jeneratör alınmasıyla ilgili anlaşma yapıldığını ifade etti.

Atun, “İki adet toplam 50 megawat gücünde olan bu jeneratörler gazla da çalışabilecek. Böylece hem üretim kapasitesini arttıracak hem de fuel-oil kullanılmayacağı için çevre için iyi olacak” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, şöyle devam etti:

“Türkiye’den 25 megavatlık 2 jeneratörün ülkemize tahsil edilme konusu var. Bu jeneratörler gaz ve aynı zamanda hem mazot çevrimi hem de doğalgaz çevrimli jeneratörler. Bu jeneratörlerin gelmesiyle enerji üretim kapasitesi oldukça artacak. Enerji ihtiyacımızla ilgili sorun kalmayacak.”

Atun, “Görevde olmadığımız son 4 yıla yakın sürede önceden planlanan yatırımların tamamının ihmal edilmiş olması nedeniyle elektrik altyapısı bugün kötü durumdadır. Biz yılların ihmalini kısa sürede telafi etmek için kolları sıvadık. Hızlı bir şekilde telafi edeceğiz” şeklinde konuştu.

Projeler ihmal edildi

Bakan Atun, Gönyeli bölgesinde son günlerde yaşanan elektrik kesintileri hakkında da açıklama yaptı.

Atun şunları söyledi:

“Göneyli-Yenikent bölgesinde son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin temel nedeni, bölgenin gelişiminin gerektirdiği elektrik altyapı yatırımının son 4 yılda ihmal edilmesidir. Görevde bulunduğumuz 2015-2018 döneminde Gönyeli-Yenikent bölgesinin gelişimine uygun olarak elektrik enerjisi talebinin artışını öngörmüş ve buna uygun altyapı proje yatırımları planlamıştık. Buna uygun olarak 2017 yılında 20 megawat kapasitesinde ve 3,5 milyon Euro bedelinde Gönyeli Dağıtım Trafo Merkezi yatırımı yapmış, 2019 yılında ise bölgenin devam eden gelişimine uygun olarak 20 megawat ek yatırım planlaması gerçekleştirmiştik.

Görevde olmadığımız son 4 yıla yakın sürede önceden planlanan yatırımların tamamı ihmal edildi.

Son bir aydır devam eden teknik planlamalarımız dahilinde, geçtiğimiz haftalarda bölgenin trafo merkezi yatırımı yapılana dek, Lefkoşa ile Gönyeli trafo merkezinin ek kablo bağlantısı ile güçlendirilmesi süreci başlatılmıştır.”