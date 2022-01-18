Sadece bir rüya

Fileleftheros gazetesinin haberine göre “non paper” ile projenin ekonomik maliyeti gerekçesiyle ABD Dışişleri Bakanlığı Global Enerji Güvenliği üst düzey danışmanı Amos Hochstein’ın, EastMed projeni ‘hiç gerçekleşmeyecek bir rüya ‘ olarak değerlendirdi ve ilgili tarafların altındaki halıyı çekti.

Miçotakis hükümetinin Amerikan-Yunan ilişkileri ile ilgili politikasının Washington açısından güçlü bir koz olduğunu yazan gazete Atina’nın, tam işbirliği içerisinde oldukları bu dönemde “gerçekleştirilmeyebilecek bir proje için” ABD ile zıtlaşmak istemediğine işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “non paper” gönderdiği dönemde Fileleftheros’a “EastMed konusunda bütün yumurtaları aynı sepete koymadığını” söylediği, tam bir hafta sonra dün de haftalık Kathimerini gazetesine yaptığı açıklama ile bunu teyit ettiği kaydedildi.

Anastasiadis Kathimerini’nin dünkü sayısında yer alan açıklamasında “Bu proje mümkün değilse o zaman paydaşlarımızla alternatif seçenekler araştırmaya hazırız. Her halükarda inceleme ve diğer seçeneklerin herhangi birimizin çıkarını zedeleyeceğini düşünmüyorum, yeter ki tercih edilecek çözüm uluslararası hukuka saygılı olsun” ifadelerini kullandı. AB’nin de bu projeyi ortak menfaat projesi olarak kabul ve ilgili incelemeleri finanse ettiğini, kısa süre önce de doğal gazı yeşil enerjiye geçişteki ara yakıt olarak tanıdığını hatırlattı.

Aynı gazete Amos Hochtein’ın Yunan gazetesi To Vima’ya yaptığı açıklamada EastMed boru hattına gerçekçi yaklaşılmasını isteyerek, “Doğu Akdeniz’deki gerilimler meselesi enerjiden doğmadı ve enerji ile çözülmeyecek. Çok daha büyük bir meseledir. Gerilimler olduğunu kabul ediyoruz ancak politikamızı yönlendiren bunlar değildir” dediğini aktardı.

Türkiye uyardı

Aynı gazete EastMed projesi için Rum yönetimi hesabına araştırma yapan Nautical Geo araştırma gemisinin, Türk kıta sahanlığına izinsiz girmesinin Türk silahlı kuvvetleri unsurlarınca engellenmesi üzerine dün Larnaka Limanı’na geri döndüğünü yazdı.

Alithia haberi “EastMed Konusunda Alternatif Çözümlere Bakacağız… Anastasiadis’in Boru Hattıyla İlgili Açıklaması… Nautical Geo Larnaka’ya Döndü” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.