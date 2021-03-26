Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 11 Nisan'daki kurultaya adaylık başvurusu yaptı. Arıklı, sosyal medya hesabından “Bu işi bitirdik” açıklaması yapan Arıklı, 3 bin 800 imzanın 3 günde toplandığını belirterek, “Bu işi bitirdik. Üç günde 3 bin 800 imza toplayan muhterem dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sevgili Zaroğlu kardeşimin topladığı imza ise 780 ifadelerini kullandı.

Arıklı, bu kurultayın daha öncekilerden farklı olarak çok adaylı bir kurultay olacağına dikkat çekti.

"Gönül ister ki bu yarış kardeşçe olsun" diyen Arıklı, "12 Nisan'da birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz ve Ekim'de de yapılacak olan genel seçime hazırlanacağımız bir ekip ruhu içerisinde olmamız gerekli" ifadelerini kullandı.

Arıklı, "Tüzük gereği genel başkanlığa müracaat için 150 imza ile başvuru yapılması gerekirken değerli dava arkadaşlarım 3 günde 3 bin 800 imza topladılar. Şu anda da bu 3 bin 800 imza ile de seçimi bitirmiş sayılıyoruz. Birkaç gün daha olsa bu imza da 5 bine kadar çıkardı. Ama önemli olan 11 Nisan'da üyelerimizin iradelerini ortaya koymaları ve bize yeniden güvenoyu vermeleri" şeklinde konuştu.