Tümü cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı ile Lokmacı civarında yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan 5’i Somali, 2’si İngiliz uyruklu 7 zanlı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Somali uyruklu 5 zanlının 8 Mart 2021 tarihinde ülkeye geldiği, 14 gün karantinada kaldıktan bir gün sonra güneye gitmeye çalıştıkları tespit edildi. Somali uyruklu zanlıların KKTC’ye öğrenci izni ile giriş yaptıkları ancak muhaceret izni almadıkları belirtildi.

İngiliz uyruklu iki zanlının ise aynı zamanda KKTC vatandaşı olduğu, uzun süredir ülkede yaşadıkları belirlendi.

Polis, Somali uyruklu zanlıların cezaevine gönderilmesini, İngiliz uyruklu 2 zanlının ise tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Öğrenci izniyle geldiler

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, Somali uyruklu Fadumo Esse, Asha İsmail, Salah Abdi, Abdullahi Osman, Ahmed Adawe’nin 23 Mart 2021 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı civarından Güney Kıbrıs’a geçmek istedikleri sırada Barış Gücü askerleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, Somali uyruklu 5 zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu 5 zanlının 8 Mart tarihinde öğrenci izniyle KKTC’ye geldiklerini, 14 gün karantinada kaldıktan sonra çıktıklarını ve bir gün sonra yasa dışı yollardan güneye gitmeye çalıştıklarını ifade etti.

Polis, zanlıların sadece kayıt yaptırdıklarını ancak muhaceret izni almadıklarını, dolayısıyla KKTC’de yasal statüleri olmadığını söyledi.

İngilizlerden biri cezaevine gönderildi

Polis, İngiliz uyruklu Ben James Hines ile Benjamın Jacob Radford’un ise 24 Mart 2021 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı civarından KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtikleri esnada görevli polisler tarafından yakalandıklarını açıkladı. Polis, İngiliz uyruklu iki zanlının aynı zamanda KKTC vatandaşı da olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme Somali uyruklu zanlıları bir ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

İngiliz uyruklu zanlılar ise 2’şer bin TL nakit teminat yatırmaları ve her biri için bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalamaları şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen Ben James Hines 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.