Kuzeyde 33, güneyde 324 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 33 vaka tespit edildi, bir hasta yaşamını yitirdi.

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 43 yaşındaki H.D’nin.(K) 1 Mart 2021 tarihinde Acil Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta ise 324 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde dün 31 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

KKTC'de son 24 saatte 6 bin 991 test yapıldı, 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 kişi havayolu ile gelirken, 7 kişi öncen tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 8'i Lefkoşa, 2'si Girne, 12'si Gazimağusa, 1'i İskele bölgesinde tespit edildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-1, Hamitköy-2,Gönyeli-1, Dumlupınar-1, Sulariçi-3

Girne: Girne Merkez-2

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez- 8 ,Kaliland Bölgesi -1 , Antalyalılar Bölgesi-1, Sakarya-1,Baykal-1

İskele: Yedikonuk-1

Covid-19’un son verilerine göre ise yapılan toplam test sayısı 704.361, toplam vaka sayısı 4211,

iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 3754, tedavisi devam eden vaka sayısı 433, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 70, Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 359,toplam kaybedilen hasta sayısı 24,yoğun bakımda yatan hasta sayısı 4.

Güneyde 43 bini aşkın test yapıldı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 21 bin 300 test yapıldı, 324 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Rum yetkililerin açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 43 bin 610’a yükseldi.

Tedavisi süren 196 kişiden 51’inin durumununsa ağır olduğu kaydedildi.