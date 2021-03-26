FETÖ’ye yönelik operasyonlar devam ediyor

Türkiye’den KKTC’ye gelen özel ekip tarafından son iki gündür gerçekleştirilen operasyonlarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 3 kişi yakalandı. AA’da yer alan habere göre; 23 Mart’ta A.Ö. isimli şahıs KKTC’de yakalanarak Türkiye’ye götürüldü. 24 Mart tarihinde ise MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla FETÖ mensubu İsmail Okkalı ile Ayşe Özalp yakalandı. İsmail Okkalı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklama kararı verilen Ayşe Özalp 24 Mart'ta KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye götürüldü.

KKTC’de saklandı

Bu arada KKTC’de yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" Ahmet Yiğit'e (31), ilk duruşmada 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yiğit, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ve ailesi salonda hazır bulundu.

Sanık Yiğit, savunmasında, bu yapıya isteyerek katılmadığını, maddi imkansızlıklar nedeniyle yapının içerisinde yer aldığını öne sürdü.

Pişman olduğunu dile getiren Yiğit, savunmasına şöyle devam etti:

“Mahrem yapı içerisinde olduğum doğrudur. Pişmanım, bu yapı bir terör örgütüdür, Fetullah Gülen de terör örgütünün lideridir. Bunu sonradan anladım. Kıbrıs'a da çalışmak için gittim, hakkımda yakalama kararı olduğunu bilmiyordum."

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı ve örgüt içerisinde Elazığ, Ankara ve Sakarya'da polis memurları ve adaylarından sorumlu olduğunu, kod adı kullandığı gerekçesiyle üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. İddia makamı ayrıca sanık için, örgüt üyelerinin tespitine yönelik örgüt içerisindeki konumuna uygun faydalı bilgiler verdiği gözetilerek etkin pişmanlık indiriminin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılan sanığın cezası 4 yıl 6 aya indirilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 17:42