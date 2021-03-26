Çocuğun babası hangisi?

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun hamile kalmasıyla sonuçlanan iğrenç tecavüz olayının ayrıntıları herkesi şok etti. Polis tarafından gözaltına alınan İbrahim Güner, Salih Dağ ve Sergen Çobanoğlu’nun, farklı tarihlerde 16 yaşındaki kıza ikişer kez zorla ve tehdit ederek tecavüz ettiği iddia edildi.

Mahkemeye bilgi veren polis memuru, genç kızın babasının karakola giderek durumu anlattığını ve 31 haftalık hamile olduğu konusunda bilgi verdiğini söyledi. Polis, şu anda karantina otelinde bulunan hamile kızdan ifade alındığını ve zanlıların ifade doğrultusunda tutuklandığını belirtirken; 31 haftalık olan bebeğin babasının kim olduğu gerekli testlerden sonra ortaya çıkacağını ifade etti.

Detayları aktardı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettişi Erdim Kara, önceki gün 16 yaşındaki kızın babasının, polise gelerek şikayette bulunduğunu; kızının 31 haftalık hamile olduğunu ve mahkeme huzurundaki zanlılar tarafından tecavüze uğradığı yönünde bilgi verdiğini söyledi.

Polis müfettişi, bilgi almalarının akabinde, karantina otelinde bulunan kızdan ifade temin edildiğini belirtti.

Polis müfettişi, genç kızdan elde edilen ifadeye göre, zanlı İbrahim Güner’in, 2018 yılı kış mevsimi içerisinde, kızın 16 yaşından küçük olduğu dönemde, zorla tecavüz ettiğinin belirlendiğini bildirdi. Polis müfettişi, yine aynı zanlının, 2020 yılı içerisinde genç kıza zorla ve tehdit ile tecavüz ettiğini ifade etti.

Arkadaşları iğrençliğe devam etti

Polis müfettişi, zanlı Salih Dağ’ın, 2020 yılı Temmuz- Ağustos ayları ile Eylül ayında genç kıza zorla ve tehdit ile tecavüz edildiğinin belirlendiğini anlattı. Müfettiş, zanlı Sergen Çobanoğlu’nun ise 2020 yılı Kasım ayı içerisinde, kıza 2 kez tecavüz ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Bölge infial içinde

Meselenin ciddiyetine vurgu yapan polis müfettişi, bölgenin infial içerisinde olduğunu belirterek, yeni başlayan soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların, 3’er gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlılar, tam sokağa çıkma yasağının uygulandığı Pazar günü yeniden nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarılacak.