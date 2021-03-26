Paketi 250 lira

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine Lefkoşa’da Ali Gezer'in evinde arama yapan polis, çaydanlık içerisinde satışa hazır 33 paket uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı ifadesinde suçunu kabul ederken, uyuşturucu maddeleri satmayı planladığını, paket başına 250 lira fiyat biçtiğini itiraf etti.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada bir kişinin daha arandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 24 Mart 2021 tarihinde, 18.55-19.30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından zanlı Ali Gezer'in Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, evde yapılan aramada çaydanlık içerisinde naylona sarılı satışa hazır 33 paket toplam 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti. Polis, çaydanlık içerisinde ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan üç adet beyaz renk naylon parçaları bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının uyuşturucu maddeyi 21 Mart tarihinde 6 bin TL karşılığında 18 gram olarak aldığı beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, ayrıca zanlının müşteri bulması durumunda bir paketini 250 TL karşılığı satacağı itirafında da bulunduğunu açıkladı.

Polis zanlının ifadesinin araştırılacağını ve aranan bir kişi olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.