Sabıka dosyası kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Çanakkale bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 360 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Elektrik direğinin altına bırakılan uyuşturucuyu almaya çalışırken yakalanan İbrahim Görkem Güvener, dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen teminat duruşmasında olgular yeniden aktarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu suçlarından dolayı birçok sabıkası olduğu belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Osman Üreten, 21 Mart 2021 tarihinde, Çanakkale bölgesinde, futbol sahası yakınlarında motosikletli bir şahsın şüpheli olarak görüldüğü bilgisini aldıklarını söyledi. Polis memuru Üreten, bölgeye gidip pusu görevine başladıklarını ifade etti. Üreten, bir süre sonra zanlının araçla bölgeye gelerek, saha yanında bulunan elektrik direği altına bırakılan 360 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi almaya çalıştığını kaydetti.

Zanlının polisi görünce kaçmaya çalıştığını kaydeden Üreten, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirtti.

Polis, gönüllü ifade veren zanlının, uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini aktardı.

Cezaevinde bekleyecek

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının benzeri birçok meselesi olduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam etmesinin kuvvetle ihtimal olduğuna dikkat çekti. Üreten, bu olgular ışığında zanlının tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.