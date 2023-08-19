Bu kez Pile

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın Pile’deki Türklerin kuzeye geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla Yiğitler yolu çalışmasını başlatması ciddi gerilime yol açtı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Türk tarafının bu girişimini durdurmak için yoğun çaba harcadı ama başarılı olamadı. Bölgede çalışma yapan dozerler, Barış Gücü araçlarını kepçeyle geri iterek, çalışmaya devam etti.

Dışişleri Bakanlığı, diplomatik yollardan yürütülen çabaların başarısız kaldığını belirterek yol yapım çalışmasının haklı nedenlere dayandığını duyurdu. Rum tarafı ise bu olayı ‘Türklerin toprak kazanma ve askeri avantaj elde etme girişimi’ olarak değerlendirdi.

Dozerlerle BM’ye ait araçları araziden çıkardılar

Dışişleri Bakanlığı, Pile Köyü'ne ulaşımı kolaylaştırmak için Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni hayata geçirdi. Ancak Proje Birleşmiş Milletler Barış Gücü engeline takıldı.

BM Barış Gücü askerleri, dün sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar ve dikenli teller yerleştirdi.

Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti. KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı. Beton bloklar ve dikenli teller de dozer araçlarla kaldırıldı. Türk tarafı ile BM Barış Gücü askerleri arasında karşılıklı itişme de yaşandı.

Ertuğruloğlu: Geri adım atacak değiliz

Yaşanan bu olay, KKTC, Güney Kıbrıs ve BM arasında gerginliğe neden oldu. Ardı ardına açıklamalar yapılırken, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler yol projesinin insani bir proje olduğunu vurgulayarak, “Biz kararlılığımızdan geri adım atacak değiliz. Bu yol projesini yapacağız. İnşallah BM bugün yaptığı gibi bizi engellemeye çalışmaz” dedi.

Hiçbir art niyet içermeyen bir projenin BM yetkilileri tarafından yanlış yansıtıldığını ve suçlunun Kıbrıs Türk tarafı gibi gösterildiğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Bir komplo ile karşı karşıyayız” vurgusu yaptı.

Son derece insancıl bir maksatla gündeme getirilen, hiçbir art niyet içermeyen bir projenin BM yetkilileri tarafından yanlış yansıtıldığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Tansiyonu artırmaya yönelik bir BM hamlesi, Rum tarafını tatmin etmeye yönelik bir senaryo oynanmaktadır” ifadesini kullandı. Ertuğruloğlu, “Bizim bütün derdimiz Pile’de yaşayan insanlarımızın, Rum’un, İngiliz Üs Komutanlığı’nın ve BM’nin insafına terk edilmiş görüntüsünü, gerçeğini artık ortadan kaldırmak” şeklinde konuştu.

Pile’deki Türk insanının KKTC’ye giriş çıkışını kolaylaştırmak için bir yol projesi hazırladıklarını dile getiren Ertuğruloğlu, “İngiliz’in toprağına girmemek kaydıyla BM’ye göre ara bölge, bize göre kendi toprağımız saydığımız topraklardan bir yol hazırladık” dedi.

Arıklı: Barış Gücü’nün tavrı kabul edilemez

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yiğitler-Pile Yol projesi ve ara bölgede yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Arıklı, tamamıyla insani amaçlarla yapılan yol çalışmasının BM Barış Gücü’nün kabul edilemez tavrı nedeniyle geçici olarak durduğunu ancak daha sonra çalışmalara devam edildiğini belirtti.

UNFICYP: Türk tarafı personeli BM personeline saldırdı

Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Pile ve Arsos köyleri arasındaki ara bölgede inşa edilen yolu engellemeye çalışan BM Barış Gücü görevlileri ile KKTC makamları arasında yaşanan gerginlik sonrası açıklama yaptı.

BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın Pile’de yaşandığı, BM’ye mensup personele ve araçlara zarar verildiği, bu durumun kınandığı bildirildi.

Açıklamada Türk tarafının bir süredir, Pile – Yiğitler yolunun genişletilmesi amacıyla bazı çalışmalar başlattığı, söz konusu çalışmaların BM tampon bölgesine sıçradığı kaydedildi.

“BM barış gücü güvenliğine yönelik tehditler ve BM mülküne zarar verilmesi kabul edilemez ve uluslararası hukuka göre ciddi bir suç teşkil eder” denilen açıklamada, hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

Tansiyon şimdilik düştü

Gün boyu süren gerginliğin ardından akşama doğru tansiyon düştü. KKTC'nin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından engellenmeye çalışılan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne, BM Barış Gücü askerlerinin geri çekilmesiyle başlandığı bildirildi.

KKTC güvenlik güçlerinin, BM Barış Gücü askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son buldu.

KKTC'li yetkililer, Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Yetkililer, yol yapım çalışmalarının güvenliğinin polis tarafından sağlanacağını, yolun geçeceği güzergaha BM personeli ve araçlarının girişine izin verilmeyeceğini belirtti.



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Güden: Gerilim bitmeli

Pile Köy Muhtarı Veysal Güden, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunlar nedeniyle yeni bir geçiş noktası ve yolun gerektiğini, bunun üzerine önceki gün itibarı ile çalışma başlatıldığını, ancak Birleşmiş Milletler’in engel olduğunu bu yüzden bir gerginlik yaşandığını belirtti. Tansiyonun düştüğünü ve bir anlaşmaya varıldığını belirten Güden, yol çalışmasının belirli bir noktaya kadar süreceğini, belirlenen noktada ise diplomasi ile sorunun çözüleceğini açıkladı ve gerilimin tamamen sona ermesinin beklendiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023, 09:59