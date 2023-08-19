Hizmetleri unutulmayacak

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) eski başkanlarından Mehmet Seyis yaşamını yitirdi. TAK muhabiri Filiz Seyis’in de babası olan Mehmet Seyis, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Seyis’in vefatı üzüntü yarattı. Mehmet Seyis, uzun bir süredir akciğer rahatsızlığıyla (İdiopatik Pulmoner Fibrozis) mücadele ediyordu. Seyis bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Seyis için saat 10.00'da Lefkoşa'da Dev-İş binasında anma töreni düzenlenecek; ardından Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, DEV-İŞ camiası ve işçi sınıfının, Mehmet Seyis’in emek mücadelesine yaptığı katkıları asla unutmayacağını belirtti. Aşam yayınladığı mesajda, Seyis’in, uzun süredir mücadele ettiği hastalığına bugün yenik düştüğünü ifade ederek, hayatı boyunca işçi sınıfının mücadelesinde en ön saflarda olan ve kararlı mücadele yürüten Mehmet Seyis’in, sendikal yaşama 1977 yılında DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası’na üye olarak başladığını kaydetti.

Çalışma yaşamına katkı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) eski Başkanı, sendikacı Mehmet Seyis’in, hayatını sendikal mücadeleye adadığını, fikirleri ve tecrübeleriyle çalışma yaşamına katkılar koyduğunu belirtti.