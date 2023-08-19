Gerilim değil müzakere

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Pile-Yiğitler yol çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin, başta bölge halkı olmak üzere tüm toplumu rahatsız ettiğini belirterek, bölge halkının talebinin müzakere yoluyla ve sağduyuyla karşılanması gerektiğini kaydetti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin kuzeye erişiminin rahatlatılmasının bir ihtiyaç olduğu kaydedilerek, “İnsanlarımızın bölgeden giriş ve çıkışlarını rahatlatacak bir düzenleme yapılması, bölge halkının talebine dayanmaktadır. Bu talep, haklı ve meşru olup, bu yönde bir düzenlemeye bir an önce gidilmesi kaçınılmazdır.” denildi.

Pile-Yiğitler yolunun güzergahı ile ilgili görüşmelerin belli bir süredir devam ettiği, görüşmelerin sonuç alıcı bir şekilde devam etmesi yönünde yoğunlaştırılması yanında müzakere yöntemi dışına çıkılmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Diplomatik girişim dışında, gerginlik yaratacak herhangi bir adım atılmamalı, karşılıklı olarak sağduyu ile hareket edilmelidir.” ifadeleri yer aldı.

“Açıkça belirtmek isteriz ki, bölgedeki hassas dengeler ciddiyetle gözetilerek süratle çözüm odaklı adım atılmalı, şiddet olaylarından ve karşılıklı dayatmacı yaklaşımlardan vazgeçilmelidir.” denilen CTP açıklamasında, “Taraflar, bölgedeki gerginliği tırmandırmaktan ve yeşil hattın iki tarafı arasındaki geçişleri olumsuz etkileyebilecek eylemlerden uzak durmalı ve sorun hiç geç kalmadan müzakere yoluyla çözümlenmelidir.” değerlendirmesinde de bulunuldu.