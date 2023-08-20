Son bir yıl

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararının 2024 ekonomik yılına da uzatma kararı aldığı bildirildi.

Haravgi’ye göre, kararı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller açıkladı. Miller Rum Yönetiminin, yürürlükteki Amerikan yasasının şartlarını yerine getirdiğini, bu nedenle Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, “savunma sınırlamalarını önümüzdeki yıl da kaldırmaya karar verdiğini "söyledi.

İlgili açıklamada uzatma kararının onaylanmasındaki ana şartların Rum Yönetiminin yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirin meşrulaştırılmasıyla mücadele düzenlemelerini uygulama çabasında ABD hükümetiyle işbirliğini sürdürmesi ve Rus savaş gemilerinin Rum limanlarına erişimini yasaklamayı sürdürmesi olduğu hatırlatıldı.

Silah ambargosu nasıl başlamıştı?

ABD’nin, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı kuzeyde çok farklı şekilde değerlendiriliyor!..

Çoğu temelsiz görüşlerle insanlara yanlış bilgiler aktarılıyor!..

Ambargonun 1987’de neden konduğunu araştırma gereği dahi duyulmuyor!..

Halbuki; Amerikan ambargosunun ana nedeni Rum tarafının 1974’te Büyükelçinin öldürülmesine dayandırılmıştı!..

EOKA militanları 19 Ağustos 1974’te Lefkoşa’daki ABD Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenlemişti…

ABD Büyükelçisi Rodger Davies göstericileri sakinleştirmek için kapıya çıkınca keskin nişancı ateşiyle öldürülmüştü!..

İşte bu olaydan sonra Amerika’nın Rumlara karşı eylem planının adımları atılmış ve sonuçta 1987 yılında silah ambargosu başlatılmıştı…