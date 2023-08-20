Cennet fakir ada Sri Lanka-1

Çok yoğun bir tempoda geçen ancak bir o kadarda güzel seyahati bu satırları yazarken sonlandırma aşamasındayım. Yaklaşık bir haftadır Sri Lanka’dayım.

Girne Amerikan Üniversitesi Sri Lanka ve Metropolitan College ortak düzenlediği 2023 Uluslararası sempozyumuna baş konuşmacı olarak davet edildim. Böylesi süreçler hem çok meşakkatli bir o kadarda verimli geçmekte.

Turizm ve akademi anlamında başka bir ülkeye seyahat; yeni bakış açıları ve tecrübeler edinmenizi sağlıyor. Yıllardır kendi değişim ve dönüşüm süreçlerini bir arada yaşamaya çalışan cennetin köşesi diyebileceğimiz eski adı ile Seylan; yeni adı ile kabuk değiştirmeye çalışan tıpkı bayrağındaki aslan misali cennetten bir köşe.

Girne Amerikan Üniversitesi Sempozyumu ve uluslararasılaşma hareketindeki önemi

Eğitimde sınırların kalktığı, bu sınırları kaldırmak bir yana dursun; uçak ile tam 11 saatte verebileceğiniz bir mesafede Sri Lanka. Eğer ki üniversite kavramı; evrensel ( universe) anlamında ise; atılan bu adımlar önemsenmeli.

Yaklaşık 85 makale seçildi. Kendi alanlarında ilk üçe girenler ise konferansta sunum yapmaya hak kazandı. Baş konuşmacı olarak yaptığım “ New trends in Education “ başlıklı makalem çok beğenildi diyebilirim. Aslında insanların alkışları sizlere verilen en önemli ödüldür. Manevi tatmin ve bundan duyduğunuz mutluluk akademisyen olmanın ve sizlere haklı gururunu yaşatmaktadır.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden gelen bir Akademisyene saygı anlamında ne kadar çok önem verildiğini ve çalışma hayatından gelen kişilerin böylesi bir ortamda oradaki öğrenciler ile eşit pozisyonda olarak sizleri pürdikkat dinlemesi müthiş bir keyif vermekte. Kıbrıs’tan geliyorsunuz binlerce kilometre uzaklıktaki öğrencilerinize dünyadaki eğitim trendleri ve araştırma metotları bilgi paylaşıyorsunuz. Bu bile küçücük ülkemizin eğitim dünyası anlamında ne kadar çok aslında ileri boyutta olduğunun büyük bir göstergesi olarak düşünüyorum.

Başlıklarda neler vardı ?

Genellikle işletme, lojistiğin bu coğrafyada çok önem kazandığı ve dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan dev güç Çin’in buradaki varlığını birebir takip ediyorsunuz.

Küçük bir bilgi vermek anlamında ; Çin başkent Kolombo’da denizi doldurarak Hint Okyanusu’nun en büyük limanlarından birini buraya inşa etmekte.

Yedi yıldır süren ve önümüzdeki yıl tamamlanacak olan limanın içerisinde; devasa oteller ; müthiş iş alanları ; ama hepsinden önemlisi 4 kilometre kare alan tamimiyle serbest liman olacak şekilde hummalı bir çalışma var. 49 yıllığına buranın işletmesini Çinliler yapacak. Araba ile bile gezerken denizin ortasında köprüler; birbirini takip etmekte yollar inşa edilmekte ve Colombo adeta bu bölgenin lojistik merkezi olma yolunda büyük bir adım atıyor. Neden bunları anlattım; çünkü sunulan akademik yayınlarda buranın bölgeye koyacağı aritmetiği çok ciddi bir şekilde hipotezlerle ortaya koyarak bunların tartışması da ayrıca akademik ortama taşımış durumdalar. Turizm, psikoloji ve okul öncesi eğitim konuları konferans sunumlarının en önemli parçalarındandı.

Onlar Çinlilerin yaptığı kendilerinin yaptığı ve bin bir zorlukla inşa ettiği böylesi bir devasa limanı tereddütsüz kendi halkının çıkarına olacağını bildiklerinden dolayı vermekten kaçınmadılar.

Nedenine gelecek olursan halk çünkü fakir sadece 300 350 $ arası değişen asgari ücret ile geçinmeye çalışan bir fakir halk var. Bu fakirlik insanların yaşam tarzlarını tutunda attıkları her adıma kadar kendisini hissettiriyor. Hal böyle olunca da insanın aklına şu soru geliyor. Bir yandan devasa oteller, ticari merkezler Culum bunun göbeğinde bir diğer yandan da bu kadar çok fakirlik ciddi bir tezat var anlayacağınız.

Sempozyuma katılan eski eğitim Bakanı ve GAU ‘den onursal doktora sahibi doktora Rauf hakim bunu tek bir cümleyle açıklıyor. “ Profesör İsmet bu ülke 1948 yılında peri İngilizlerden bağımsızlığını aldıktan sonra ciddi bir siyasi rüşvet ve siyasi ahlaksızlıkla yönetildi. Siyasiler zengin oldu halk fakirleşti. Pandemiden sonra halk uyandı “ dedi.

Turizm konularını keşfetme fırsatı bulduğum Sri Lankanın “ Kandy “ bölgesine yaptığım yolculuğu sizlere önümüzdeki haftaki aktaracağım. Küçük bir hatırlatma; insanlar fakir, halk çok zorluklarla ayakta durmaya çalışıyor ancak herkesin yüzünde güzel bir mutluluk ifadesi var. Mutlu insanlar her şeye rağmen küçücük gelirleriyle yaşamın onlara verdiği zorlukları aşmaya çalışarak çocuklarını okutmaya ve güzel bir gelecek sağlama peşindeler. Diyeceksiniz ki bu nasıl oluyor? Gerçekten de oluyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023, 00:12