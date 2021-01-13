Bugünkü ihale iptal

Melis GÜNEL

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) akaryakıt alımıyla ilgili ihale konusunda ‘şok etkisi’ yaratan açıklamalarda bulundu. Aylık 100 ile 300 milyon lira arasında vurgun iddiasını gündeme getiren Arıklı, bu konuda ciddi bir soruşturma başlattığını söyledi. Arıklı, bugün sonuçlanması beklenen yeni akaryakıt ihalesini de Başbakan Ersan Saner ile konuşarak iptal ettiğini belirtti.

tv 2020’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlarken, KIB-TEK’te vurgun iddialarına açıklık getirerek şunları kaydetti:

“ Bazı şeyleri açıklamak için daha erken olduğunu belirtti. Sadece akaryakıttaki kaçağı önlesem ülke ekonomisine ayda 100 Milyon TL’lik bir kaynak sağlayacaktır. Bana söylenen çok daha fazla ama 100 ila 300 milyonluk bir vurgundan bahsediliyor. Bu konuda düğmeye bastım.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, vurgun iddiasını da şöyle detaylandırdı:

“Akaryakıt firmasının tankeri geliyor, gümrükçü ya da memur çıkıyor geminin üstüne, şu kadar mal indi diyor 10 indiyse 3 gösteriyor. Tamamen beyana dayalı ciddi bir kontrol yok. Bunu da nereden anlıyoruz, o geminin üstüne çıkabilmek için memurlar kavga ediyor. Bir başka önemli konu ise kuruma alınan akaryakıtın kalitesidir. Bu konuda sonuçlanmış bir meclis araştırması vardır. İhale şartlarında belirtilen kalitenin altında akaryakıt getiren şirket ceza ödemeye mahkum edildi. Ayrıca ihalelere katılmasının önü kesildi. Şimdi bir başka aile şirketi ile ihaleye katılıyor. O yüzden yeni ihaleyi iptal ettirdim.”

