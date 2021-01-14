Komisyon toplansın

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), asgari ücretin henüz belirlenmemesine tepki göstermek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde eylem yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kanadını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, eylem sırasında asgari ücretin bir an önce belirlenmesi için komisyonun toplanmasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın komisyonun bu hafta toplanacağına yönelik geçen hafta verdiği sözü hatırlatan Serdaroğlu, “Sayın Bakan’ı sözünü tutmaya davet ediyoruz. Asgari Ücret Masası bugün oldu hale daha toplanmadı. Sadaka istemiyoruz. Yasada belirlendiği gibi aralık ayı sonu itibarıyla 2020'de süresi dolan asgari ücretin ocak ayında belirlenmesi istiyoruz. Masa toplanana kadar eylemlerimiz sürecek” dedi.

Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bizim devletimizden de beklentimiz bu masanın bir an önce toplanıp insanca yaşayabilecek bir ücret belirlemesidir. Çünkü kurmuş oldukları çarpık düzende asgari ücret artık başlangıç ücretinden çıkarak geçim ücreti haline getirdiler. Asgari ücretle işe başlayan bir işçi 10 yıl aynı yerde işlemesine rağmen hale daha asgari ücretle çalıştırılıyor. Sendikasız çalıştırılıyorlar. Kurmaya çalıştıkları sistem işte budur. Sendikanın olmadığı bir kölelik sistemi kurmaya çalışıyorlar. Ama yağma yok. Biz sendikalar olduğumuz sürece buna asla müsaade etmeyeceğiz. Masadan kaçmakla gerçekleri göz önünden kaçıramazlar.”