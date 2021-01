Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ölümünün 9’uncu yıl dönümünde törenle anıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ölümünün 9’uncu yıl dönümünde Rauf Raif Denktaş Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra bazı bakanlar, siyasiler, dernek, kurum, kuruluş, okul temsilcileri ve Denktaş ailesi katıldı.

Törende protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, yarıya indirildi.

Anıt Özel Defteri imzalanmasının ardından konuşmalara geçildi. Törenin ardından ise Kurucu Cumhurbaşkanı’nın kabri başında dua okundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı’nı aralarından ayrılışının 9.yılında sevgi, saygı, minnet ve hürmetle andığını belirterek, “Ruhu şad olsun” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın çok erken yaşlarda, Lider Dr. Fazıl Küçük’ün saflarında Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde etkin rol aldığını ifade eden Tatar, Denktaş’ın ilk önce Halkın Sesi gazetesinde yazdığı yazılarla, Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarıyla birlikte o zamanlarda Anavatan Türkiye’den uzak olan Kıbrıs Türk halkını yakınlaştırmak için temaslar kurduğunu anlattı.

Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın hukuk bilgisi ile 1960 müzakerelerinde Londra ve Zürih’te o önemli anlaşmaların altına imza atılırken, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ve kurucu ortağı olmasının sağlandığını kaydetti. Tatar, aynı zamanda halkın geleceğini kurtaran garanti-ittifak anlaşmaları ile Türkiye’nin Kıbrıs’ta etkin ve fiili garantörlüğünün o anlaşmaya koyulmasında Rauf Raif Denktaş’ın çok önemli rolü olduğunun altını çizdi.

Tatar, Denktaş’ın, 1974’ten sonra karşı tarafın bütün itirazlarına rağmen uluslararası camiaya Kıbrıs Türk halkının eşitliğinin kanıtlanabilmesi için halkının tam onayı ile 1983’te KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçtiğini ve bunun Kıbrıs Türk halkının tarihinde bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Rauf Raif Denktaş ile çok sohbet etme imkânına nail olduğunu ifade eden Tatar, şu anısını anlattı:

“1974 Barış Harekatı öncesinde o akşam Atatürk Denktaş’ın rüyasına giriyor. Sayın Denktaş diyor Atatürk kendisine, konjonktür değişmiştir. Hazır ol. Ve ilerleyen saatlerde Asaf İnhan’ın telefonuyla uyanıyor, kendisine hayırlı olsun müjde veriyorum. Türk askeri adaya çıkıyor demesiyle Sayın Rauf Denktaş hayatının en önemli, en duygusal anını yaşıyor. Kendisi Türk askerini tekrar adaya getiren adam olarak anılmak istemektedir.”

Denktaş: Sığınılacak o liman artık yok

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu, DP Milletvekili Serdar Denktaş da, “Onsuzluğu yaşamaya başlayalı 9 yıl oldu” diyerek, her geçen gün Denktaş’ın eksikliğinin daha fazla hissedildiğini belirtti. Denktaş, yaşanan her olayın ardından Kurucu Cumhurbaşkanı’nın anıldığını, özlendiğini ifade ederek, “Sadece çocuklarının değil, halkının zor zamanlarda sığınabileceği o liman, artık yoktur” ifadelerini kullandı.

Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın kendini seven sevmeyen herkesin saygısını kazandığını, yurt dışında kendisine gösterilen saygıyı kendi üzerinden halkına yansıttığını söyledi.

Tatar, Denktaş’ın ofisini ziyaret etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Lefkoşa’daki çalışma ofisini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar’a Ergün Olgun’un da aralarında bulunduğu bir heyet eşlik etti.



Denktaş, Mersin’de de anıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 9. ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 37. yıldönümleri nedeniyle, Mersin Toroslar Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile Toroslar Belediyesi, AK Parti Toroslar İlçesi Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanlığı, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanlığı, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Mersin İl Başkanlığı, Mersin Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı temsilcileri katıldı.

Kimler mesaj yayınladı?

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıldönümü nedeniyle; Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Din Görevlileri Sendikası (DİN-GÖR-SEN) Başkanı Süleyman Çakır, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan birer mesaj yayınladı.