24 saatte bin 243  kişi öldü

İngiltere'de Coronavirüsü salgınında son 24 saatte bin 243 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 83 bin 203'e yükseldi. İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldığı belirtildi.

İngiltere’de Coronavirüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 243 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 83 bin 203’e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 45 bin 533 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 164 bin 51’e yükseldi.

İngiltere’de Covid-19 salgınının neden olduğu can kaybındaki artış nedeniyle yerel hastane morglarında yer kalmadığı belirtilerek, ülkenin bazı bölgelerinde geçici morglar kurulduğu aktarıldı.

Coronavirüsünün yeni türünün yoğun olarak görüldüğü bölgelerden biri olan başkent Londra’nın güneyindeki Surrey’de hastane morglarındaki yoğunluk nedeniyle kurulan geçici morgda yaklaşık 179 cesedin bulunduğu belirtildi.

İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek ölüm oranına ulaşıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz sene İngiltere'de yaklaşık 697 bin can kaybının yaşandığını belirten ONS, geçtiğimiz sene kaydedilen can kayıplarının son 5 yılın ortalamasına göre 85 bin daha fazla olduğunu aktardı