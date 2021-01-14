Genç Irmak’ın başarı hikayesi

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise 2'nci sınıf keman öğrencisi Irmak Or (16), anne karnında müzikle tanıştı. Babasının çaldığı kemana anne karnında tepkiler veren Irmak, şimdilerde uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde ederek Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Irmak, daha 4 yaşındayken babasının yaptığı kemanı eline alarak 500 küçük kemancı rekor denemesine katıldı.

9 sene bale eğitimi gören Irmak, piyano öğretmeninin yönlendirmesiyle kemana yöneldi. Irmak, 12 yaşında profesyonel eğitim almaya başladı. 2 yıl Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvar sınavlarına katılıp başarısız sonuç alan Irmak Or, 3’üncü senesinde konservatuvarı birincilikle kazandı. Şu an Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Can Özhan’dan keman eğitimi alan Irmak Or, Lise 2 Keman Bölümü öğrencisi olarak derslerine devam ediyor.

Ünlü bir virtüöz olmak istiyor

2019 yılında 300 çocuk arasından seçilen 60 çocuktan biri olan Irmak, Belçika’da Fazıl Say’ın desteklediği Musica Mundi’de 15 gün konser verdi. 2019 yılında Yunanistan’da düzenlenen The Muse International Music Competition’da 3’üncü, Viyana’da düzenlenen Imca Musıc Competition’da 2’nci, 2020’de İspanya Music and Awards’ta kendi yaş kategorisinde 2’nci olan Irmak Or, yine 2020 yılında Viyana’da düzenlenen World Music Competition’da National Prize Ödülü aldı. Uluslararası yarışmalarda gururla Türkiye’yi temsil eden Irmak, ünlü bir virtüöz olmak istiyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 12:32