‘Tuzağa düşmeyelim’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 5’li konferans öncesinde yeni müzakere çerçevesi konusunda yoğun çalıuşmalar yaptığı bildirildi.

Fileleftheros “Yeni Çerçeve Tezgâhta” başlıklı manşet haberinde BM’de, Kıbrıs prosedürüne yardımcı olmak maksadıyla Genel Sekreterliğin, yeni parametreler ile yeni bir çerçeve hazırlanası ihtimali üzerinde durulduğunu yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak BM’nin, Genel Sekreter Antonio Guterres’in usul açısından Crans Montana formülünü izleyerek gayrı resmî 5+1 konferansın başlamasıyla birlikte ikili görüşmeler yaparak tarafları dinledikten sonra somut parametreleri olan yeni çerçeveyi gayrı resmî konferansta sunmasına dair bir planlaması bulunduğunu kaydetti.

Habere göre BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesinde hazır bulunan Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Guterres’in taraflardan prosedürün nasıl ilerlemesi gerektiğine dair görüşlerini istediğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının çözüm şekli ve müzakerelere dair ortaya koyduğu talepler sorulduğunda, herkes New York’a gidene kadar sabredilmesini isteyen Hristodulidis “New York’a Türkiye’nin hiçbir şey kabul etmemesi beklentisiyle gitme tuzağına yeniden düşmeyelim” dedi.

Hristodulidis’in, Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin Dışişleri bakanları ile temas turu başlattığı, bu çerçevede dün Rus dengi Sergei Lavrov’la, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve BM Barış Gücü’yle ilgili raporun Güvenlik Konseyi’nde ele alınacak olması hakkında görüştüğü, diğer 4 dengi ile telefon trafiğine bugün devam edeceği kaydedildi.

Prosedür netleşmedi

Politis “Guterres Bundan Sonraki Adımlar Konusunda Şüpheci… Kıbrıs Rum Tarafı BM’nin 5+1 Çalışmalarına Daha Dinamik Katılımını İstiyor” başlıklı manşet haberinde Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Genel Sekreter Guterres ile iki rapor taslağında “uzlaşılmış çözüm çerçevesi”ne hiç atıf yapmamasını konu alan bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Lute’un Ada’daki temaslarında tarafların pozisyonlarını öğrenmiş olmasına rağmen gayrı resmî görüşmenin nasıl bir sona varacağına dair görüntünün netleşmediğine işaret edilen haberde Rum yönetiminin, Genel Sekreter’in prosedürde önemli rol oynamasını istediği ve BM’nin Guterres’in Crans Montana’da yaptığı gibi tarafların tezlerini somutlaştırma inisiyatifi almasına olumsuz bakmadığı kaydedildi.

Edindiği bilgilere dayanarak Anastasiadis ile Guterres’in geçen gün içerisinde ana konusu rapor taslaklarında “uzlaşılmış çözüm çerçevesine” yer vermemesi olan bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran gazeteye göre, Anastasiadis Guterres’e “bu noktada çok daha net olabileceğini, Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin ve prosedürlerin uzlaşılmış parametreler zemininde yapılacağını netleştirme ve muhafaza etmenin BM’nin görevi olduğu görüşünü iletti.