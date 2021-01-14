5'inci sınıf öğrencisi Cemre Jinda Kesici piyano festivalinde ödül aldı

Van'da, müzik yeteneği 6 yaşında ailesi tarafından keşfedilen, 5'inci sınıf öğrencisi Cemre Jinda Kesici, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nca pandemi nedeniyle online düzenlenen '2'nci Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali'nde 'en iyi serbest eser' yorumuyla ödül aldı.

Ailesinin saz çalmasını istediği Cemre, piyano çalmayı tercih etti. Van’da 4 yıldır müzik kursuna giden Cemre’nin çaldığı piyano görüntüleri, ailesi tarafından sosyal medyada paylaşılınca da büyük ilgi gördü. Görüntüler, Adana Çukurca Üniversitesi’nin de dikkatini çekti.

Gelen teklif üzerine Minik Cemre, Çukurca Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nca 16-20 Mart 2020’de düzenlenen 2’nci Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali’ne katıldı. Pandemi nedeniyle online yapılan piyano festivalinde Cemre, ‘En iyi serbest eser’ yorumuyla ödül alarak, okuluna ve ailesine büyük gurur yaşattı.