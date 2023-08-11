Burnuna kafa attı

Eşine karşı şiddet uyguladığı için mahkeme tarafından hakkında uzaklaştırma emri çıkarılan Türkmenistan uyruklu Jora Amanov, aşırı derecede alkol aldıktan sonra ev bastı. Eşinin Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki evine giden zanlı, genç kadının burnuna kafa atarak, darp etti.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı, “ciddi darp” ve “koruma emrine riayetsizlik” suçlamalarıyla dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görev yapan polis memuru, zanlı Jora Amanov’un 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Surlariçi’nde bulunan eşinin yaşadığı ikametgaha gittiğini belirtti. Polis, zanlının alkol aldığı için evden gitmesini istediği gerekçesi ile eşi G.N.’nin (K-36) burnuna kafa atarak ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün G.N.’den temin edilen ifade ve yapılan soruşturmada zanlı hakkında Lefkoşa Aile Mahkemesi tarafından eşinin ikametgahına, iş yerine ve yanına 200 metre mesafeden fazla yaklaşmama emri çıkarıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının bu emre rağmen eşinin Surlariçi’nde bulunan ikametgaha girdiğine vurgu yaptı.

Polis memuru, zanlının aynı eşinin ikametgahında alkollü bir şekilde yatarken tespit edilerek suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan test sonucu zanlının 300 promil alkol etkisi altında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, genç kadının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, doktor muayenesinden geçirildiğini ve vücudunda darp izi olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini kaydetti.

Zanlının eşine karşı 23 Temmuz 2022 tarihinde de ciddi darp suçunu işlediğini kaydeden polis, davaları görülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Hiçbir şey hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar 10 günü aşmayacak süreyle cezaevinde kalmasına emir verdi.