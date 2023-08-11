Kızım hasta beni gönderin

Kuzey Kıbrıs’ta 2019 yılından beri kaçak yaşayan Özbekistanlı Nergize İsmaivoa, önceki gün Girne’ye bağlı Lapta Polis Karakolu’na giderek, ülkesine gönderilmeyi istedi. Kızının hasta olduğunu ifade eden kadın parasını olmadığını söyleyerek, yardım talep etti.

Hakkında KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan işlem başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlının 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında karakola gelerek, ülkesine gönderilmeyi talep ettiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2019 yılından beri yani bin 353 gündür ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise KKTC makamlarından kendisini ülkesine gönderilmeyi talep etti. Zanlı, “Param yok, kızım çok hasta, kimsemiz yok, ne olur beni gönderin” diyerek, gözyaşı döktü.

Aktarılan beyanları değerlendiren mahkeme, zanlıyı 7 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.