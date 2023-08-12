Bölge halkını coşturdu

Mehmetçik Üzüm Festivali devam ediyor. Festivalde renkli anlar yaşanırken, yerli üreticiler kurdukları stantlarda ürünlerini satma imkanı buluyor. Yoğun katılımın olduğu festivalde, önceki akşam Grup Rota, popüler ve sevilen şarkıları seslendirdi. Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesinden verilen bilgiye göre, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlendiği festivalde, Mehmetçik Festival Alanı’nda düzenlenen Grup Rota konserine halk yoğun ilgi gösterdi. Festivalde dün akşam saat 21.00’de Kıbrıslı sanatçı İpek Amber sevilen şarkılarıyla sahne aldı.

Öte yandan Modern Dans Jimnastik Gösterisi’nde muhteşem bir görsel şölen sunuldu. Dance Of Fire Ateş Gösterisi ile izlerken kalpleri yerinden oynatan bir gösteri halkla buluştu. Ateş dansı şovlarıyla Mehmetçik Festival Alanı aksiyon dolu bir eğlenceye ev sahipliği yaptı… Gösteride; Diamoonte Dans ve Cimnastik Okulu ve The Cyprus Dance Education Centre da gösterileriyle büyüledi. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, festivale katılan dans eğitmenlerine plaketlerini takdim etti.

