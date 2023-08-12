Bazı lions örgütlerinin Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (DAÜ SAGM) iş birliğiyle çocuklara ve gençlere çevre duyarlılığı ile hayvan sevgisi aşılanması amacıyla “Caretta Caretta Çevre Etkinliği” düzenlendi.

Mağusa Ravelin Lions Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, organizasyona Provisional District 135- North Cyprus’a bağlı Mağusa Ravelin, Mağusa Kale, Lefkoşa Başkent, Girne Vatan, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs, Mağusa Desdemona, CUB, İskele Sahil Lions ve İskele Sahil Leo Kulüpleri destek verdi.

DAÜ SAGM iş birliğiyle yapılan ve çocuklara ve gençlere çevre duyarlılığı ile hayvan sevgisi aşılanması amaçlayan “Caretta Caretta Çevre Etkinliği” etkinliği, DAÜ-SAGM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek’in yavru kaplumbağaları koruma projesi kapsamında doğaya saygı ve farkındalık geliştirilmesine yönelik eğitici konuşmasıyla başladı, sonrasında, yavru kaplumbağaların deniz ile buluşturulması ile tamamlandı.

10 yılı aşkın bir süredir geleneksel olarak yapılan ‘Caretta Caretta Çevre Etkinliği’ne, destek veren tüm Lions Kulübleri, DAÜ-SAGM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çicek’e tüm ekibini adına ilgili projelerine katkı sağlaması için su altı kamerası bağışında bulundu.

