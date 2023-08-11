Gönyeli’yi dağıttı

Gönyeli'de alkol alıp trafiğe çıkan 27 yaşındaki şahıs, hem tehlike yarattı hem de ortalığı bir birine kattı.

İsminin baş harfleri Ç.D. olan zanlı; aracıyla kaldırımın üzerinden geçti, yolun ortasında durdu, yüksek sesle müzik dinledi ve üzerine çıktığı aracın tavanında zıpladı. Ç.D. bağırıp çağırarak herkesi rahatsız etti. Tutuklanan sürücünün 169 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olay önceki akşam saat 23.00 sıralarında, Gönyeli’deki Dürümcü Baba isimli işletmenin karşısında meydana geldi. Ç.D. önce yol ortasına park ettiği aracından yüksek sesle müzik açtı, ardından da damına çıkarak şarkıya eşlik etmeye başladı. Bölgedeki insanların şaşkın bakışları eşliğinde bir süre aracın damında oturan şahıs, daha sonra yüksek sesle bağırıp çağırmaya başladı. Bölge halkının şikayeti üzerine olay yerine gelen polisi gören şahıs, kaldırımların üzerine çıkarak ve başkalarının canını hiçe sayarak dikkatsizce olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis, söz konusu şahsın yakalandığını ve hakkında yasal işlem başlatıldığını, öte yandan aracın ise trafikten men edildiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 10:01