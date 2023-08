Müzik ziyafeti sunuldu

Halk Sanatları Vakfı ve Derneği (HASDER) Gençlik Kulübü'nün düzenlediği 14. Lefkoşa Gençlik Günleri, Zahra Sokak’taki konserle devam etti. Konserde “Emre Turan ve Grubu”, “Cup of Coffee Before I Go”, “Paragraflar Gurduk” ve “Togay Özyay Akustik” sahne aldı.

Ülkemizde ilk kez HASDER Gençlik Kulübü tarafından gündeme getirilen ve kutlanan Birleşmiş Milletler 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü bu yıl “Sürdürülebilir Bir Dünyada Gençler İçin Yeşil Beceriler” teması ile kutlanıyor

HASDER üyesi gençlerin, gönüllü olarak organize ettiği etkinlikler arasında yer alan sokak konserde “Emre Turan ve Grubu”, “Cup of Coffee Before I Go”, “Paragraflar Gurduk” ve “Togay Özyay Akustik” sahne aldı.

Etkinlik sonunda tüm gruplara katılım belgeleri HASDER Gençlik Kulübü Eş-Başkanları Seden Beyit ve Hasan Ciyaslıoğlu tarafından verildi.