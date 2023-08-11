Yandı, kül oldu

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde seyir halinde olan araç aniden alev topuna döndü.

Araç yangını itfaiye tarafından söndürüldü. Sürücü Songur Hüseyin'in aracın motor kısmında çıkan dumanları fark ettiği ve böylelikle zamanında dışarı çıkarak, yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; araç yangını saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa-Girne Anayolu Songur Hüseyin'in kullanımındaki NKH 996 plakalı salon araç, seyir halinde olduğu sırada aniden alev aldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın ön kısmı ve makine bölümü tamamen yanarken, soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yangının muhtemelen motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu çıktığı düşünülürken, kesin sonuç yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Araç ile motosiklet çarpıştı

Girne'de alkollü sürücünün neden olduğu kaza sonucu 36 yaşındaki Gürsoy Ersoy İlgili yaralandı. Mavi Kordon Sokakta kazaya sebebiyet veren ve 324 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; önceki gün saat 14.30 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesinde Erol Sarı (E-37) yönetimindeki UJ 818 plakalı salon araç ile güneye doğru seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dönel kavşağa giriş yaparak, o esnada kavşak içerisinde Girne'ye doğru seyreden Gürsoy Ersoy İlgili yönetimindeki RK 913 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü İlgili, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.