Büyük başarı

Tam 36 hükümet kuruldu… Kuzey Kıbrıs’ta siyasi istikrarsızlığın ve ülke sorunlarında meydana gelen artışların hükümet değişimlerinden kaynaklandığını anlamak için rakamlara bakmak gerekiyor. Yapılan bir çalışma sonucunda son 41 yıl içinde KKTC’de 36 hükümet kurulduğu, bu süre zarfında ortalama hükümet süresinin 396 gün olduğu belirtildi.
En uzun süreli başbakan Eroğlu ve Üstel… Elde edilen bilgilere göre 41 yıllık sürede en uzun süreli hükümetler 6’ıncı ve 7’inci Eroğlu dönemi oldu. Derviş Eroğlu en fazla Başbakanlık yapmış siyasetçi olarak tarihe geçti. Yine bu süre içinde üçüncü en uzun süreli hükümetin Ünal Üstel dönemi olduğu ortaya çıktı. Üstel hükümeti 883 günden beri göreve devam ediyor.
Kimler hükümet kurdu?
VII. Eroğlu Hükümeti
VI. Eroğlu Hükümeti
Ünal Üstel Hükümeti
V. Eroğlu Hükümeti
Özgürgün Hükümeti
IV. Eroğlu Hükümeti
Değişikliği
IV. Eroğlu Hükümeti
II. Eroğlu Hükümeti
Ersin Tatar
Küçük Hükümeti
Değişiklik
Soyer Hükümeti
Erhürman Hükümeti
II. Soyer Hükümeti
Değişiklik
I. Eroğlu Hükümeti
III. Eroğlu Hükümeti
Değişiklik
Yorgancıoğlu Hükümeti
Değişiklik
Eroğlu Hükümeti
I. Atun Hükümeti
III. Eroğlu Hükümeti
Küçük Hükümeti
Ersan Saner Hükümeti
II.Soyer Hükümeti
Değişiklik
Yorgancıoğlu Hükümeti
Değişiklik
Kalyoncu Hükümeti
Küçük Hükümeti
Değişiklik
II.Soyer Hükümeti
III. Atun Hükümeti
Talat Hükümeti
Talat Hükümeti
II. Atun Hükümeti
Sucuoğlu Hükümeti
I. Atun Hükümeti
Değişikliği
V. Eroğlu Hükümeti
Değişikliği
Siber Hükümeti
Talat Hükümeti
Küçük Hükümeti
Değişiklik
UBP’nin başkanları 11 Ekim 1975’te Kıbrıs Türk siyasal hayatına katılan Ulusal Birlik Partisi’nde sırasıyla genel başkanlık yapanlar ve görev süreleri şöyle:
Rauf Raif Denktaş -(11 Ekim 1975 -3 Temmuz 1976) Nejat Konuk -(3 Temmuz 1976 -2 Mart 1978) Osman Nuri Örek -(18 Nisan 1978 -7 Ocak 1979)
Mustafa Çağatay -(7 Ocak 1979 -30 Kasım 1983) Derviş Eroğlu -(18 Aralık 1983 -21 Kasım 2005) Hüseyin Özgürgün -(21 Kasım 2005-Aralık 2006)
Tahsin Ertuğruloğlu -(16 Aralık 2006 -29 Kasım 2008) Derviş Eroğlu -(29 Kasım 2008 -19 Nisan 2010 ) İrsen Küçük -(19 Nisan 2010 -31 Ağustos 2013)
Hüseyin Özgürgün -(31 Ağustos 2013 -31 Ekim 2018) Ersin Tatar -(31 Ekim 2018 -9 Aralık 2020 )
Ersan Saner -(9 Aralık 2020 -1 Ekim 2021) Faiz Sucuoğlu -(1 Ekim 2021 -8 Eylül 2022)
Ünal Üstel-(11 Eylül 2022-…)