Büyük başarı

Tam 36 hükümet kuruldu… Kuzey Kıbrıs’ta siyasi istikrarsızlığın ve ülke sorunlarında meydana gelen artışların hükümet değişimlerinden kaynaklandığını anlamak için rakamlara bakmak gerekiyor. Yapılan bir çalışma sonucunda son 41 yıl içinde KKTC’de 36 hükümet kurulduğu, bu süre zarfında ortalama hükümet süresinin 396 gün olduğu belirtildi.

En uzun süreli başbakan Eroğlu ve Üstel… Elde edilen bilgilere göre 41 yıllık sürede en uzun süreli hükümetler 6’ıncı ve 7’inci Eroğlu dönemi oldu. Derviş Eroğlu en fazla Başbakanlık yapmış siyasetçi olarak tarihe geçti. Yine bu süre içinde üçüncü en uzun süreli hükümetin Ünal Üstel dönemi olduğu ortaya çıktı. Üstel hükümeti 883 günden beri göreve devam ediyor.



Kimler hükümet kurdu?

VII. Eroğlu Hükümeti

VI. Eroğlu Hükümeti

Ünal Üstel Hükümeti

V. Eroğlu Hükümeti

Özgürgün Hükümeti

IV. Eroğlu Hükümeti

Değişikliği

IV. Eroğlu Hükümeti

II. Eroğlu Hükümeti

Ersin Tatar

Küçük Hükümeti

Değişiklik

Soyer Hükümeti

Erhürman Hükümeti

II. Soyer Hükümeti

Değişiklik

I. Eroğlu Hükümeti

III. Eroğlu Hükümeti

Değişiklik

Yorgancıoğlu Hükümeti

Değişiklik

Eroğlu Hükümeti

I. Atun Hükümeti

III. Eroğlu Hükümeti

Küçük Hükümeti

Ersan Saner Hükümeti

II.Soyer Hükümeti

Değişiklik

Yorgancıoğlu Hükümeti

Değişiklik

Kalyoncu Hükümeti

Küçük Hükümeti

Değişiklik

II.Soyer Hükümeti

III. Atun Hükümeti

Talat Hükümeti

Talat Hükümeti

II. Atun Hükümeti

Sucuoğlu Hükümeti

I. Atun Hükümeti

Değişikliği

V. Eroğlu Hükümeti

Değişikliği

Siber Hükümeti

Talat Hükümeti

Küçük Hükümeti

Değişiklik

UBP’nin başkanları 11 Ekim 1975’te Kıbrıs Türk siyasal hayatına katılan Ulusal Birlik Partisi’nde sırasıyla genel başkanlık yapanlar ve görev süreleri şöyle:

Rauf Raif Denktaş -(11 Ekim 1975 -3 Temmuz 1976) Nejat Konuk -(3 Temmuz 1976 -2 Mart 1978) Osman Nuri Örek -(18 Nisan 1978 -7 Ocak 1979)

Mustafa Çağatay -(7 Ocak 1979 -30 Kasım 1983) Derviş Eroğlu -(18 Aralık 1983 -21 Kasım 2005) Hüseyin Özgürgün -(21 Kasım 2005-Aralık 2006)

Tahsin Ertuğruloğlu -(16 Aralık 2006 -29 Kasım 2008) Derviş Eroğlu -(29 Kasım 2008 -19 Nisan 2010 ) İrsen Küçük -(19 Nisan 2010 -31 Ağustos 2013)

Hüseyin Özgürgün -(31 Ağustos 2013 -31 Ekim 2018) Ersin Tatar -(31 Ekim 2018 -9 Aralık 2020 )

Ersan Saner -(9 Aralık 2020 -1 Ekim 2021) Faiz Sucuoğlu -(1 Ekim 2021 -8 Eylül 2022)

Ünal Üstel-(11 Eylül 2022-…)